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İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 14:47
İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir

İZMİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olduğunu belirterek, “Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz” dedi.

Birtakım ziyaretler için İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesindeki meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, "Benimle beraber olmanızdan duyduğum onuru, gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmak isterim. Aranızda olmak ve sizlerle dertleşmek fırsatını bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, size yalan söyleyenlerden eylemesin, verdiği sözleri unutanlardan da eylemesin, saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin" ifadesini kullandı.

Bir süredir ilçe ilçe gezerek esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Pandemi yoktu, sonra başladı. Şu dükkanların içinde neler öğrendim bilseniz. Pandemiyi birlikte yaşadık. Sonra dolar bir zıpladı bir indi. Bu yürüyüşe başlama nedenim; çok uzun zamandır Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. Komşunun, komşunun tuzuna ihtiyacı vardır, söyleminden gelen bizler birbirimizden ayrıldık. O dükkanların içinde 92 puanla atanamayan devlet memuru adayları gördüm. Dayısı yoktu. Ama 58 puan alıp atanan gençler gördüm. Nasıl bir kayırmacılık yapıldığını gördüm. Tencere kaynatamayan kadınlar gördüm. Gebe ineğini kesime göndermek zorunda kalan besici gördüm. Yem fiyatları o kadar uçtu ki mallarına oruç tutmayı öğreten çiftçiler gördüm. 5 maaş alan danışmanlar var. 314 bin lira maaş alan müdürler var. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. Yakın dostlarının cebine tam 24 milyar lira koydular. Kimin parası, sizin paranız" diye konuştu.

'SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN YOLLARDAYIM'

Esnafın olduğu gibi seçmenin de siyasetçinin velinimeti olduğunu belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Dükkanlarda en önemli insan müşteridir. Seçmen de siyasetçinin velinimetidir. Unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz. Onlar bir illüzyonda yaşayadursun, biz gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu ülke çok büyük, potansiyeli var. Bu millet irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin insanları herkese yeter."

ESNAF LOKANTASINDAN SİFTAH İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, "İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim" dedi. Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiSiyasetçiSeçmen
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