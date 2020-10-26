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İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de kutlandı

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama kapsamında, denizdeki vapurlardan meşale yakılırken, belediye bandosu ise gösteri yaptı. Kutlamaya Genel Başkan Meral Akşener'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:22
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İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de kutlandı

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü İzmir'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamaya; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 3'üncü yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen etkinlik, kutlama mesajlarının okunması ile başladı. Sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşma yaptı. Böyle anlamlı bir günde İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Akşener, partinin kuruluş amacından bahsetti. Kısa sürede önemli bir mesafe kaydettiklerini vurgulayan Akşener, aynı kararlıkla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

'BİZ BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİK'

Akşener, "Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür. Bu öykünün kahramanları, başarının mimarları sizler ve bizlere inanan aziz milletimizdir. Biz bu günlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha neler neler göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için, zengin olmak için çıkmadık, biz bu yola milletimiz için, Türkiye için çıktık. İlk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin öznesi milletimizdir" diye konuştu. 

'MEMLEKETİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ'

Öte yandan, milletin her geçen gün İYİ Parti'ye gösterdiği ilginin arttığını belirten Akşener, memleketi karış karış gezdiklerini, milletin derdini dinlediklerini ve bu dertlere çözüm ürettiklerini ifade etti. Konuşmasına devam eden Akşener, şunları söyledi: 

"Görüyoruz ki o kutlu gün geliyor çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye'nin çağrısıdır. Bu çağrı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz, o çağrıyı duyuyoruz."

AZERBAYCAN'A SELAM 

Akşener, Gence'de ve Karabağ'da Türk'ün bayrağı dalgalansın diye mücadele eden kardeş Azerbaycan'a selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti3. YılKutlamaMeral Akşener
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