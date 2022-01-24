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İzmir’de AK Parti'den Kabaş hakkında suç duyurusu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:57
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İzmir’de AK Parti'den Kabaş hakkında suç duyurusu

İZMİRAK Parti İzmir İl Başkanlığı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında İzmir Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, suç duyurusunun ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Toplantıya AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı İl Başkan Vekili Ali Aslan katıldı. Sürekli, “CHP’nin adeta yayın organı haline gelen bir televizyon kanalının ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak’ta, Uğur Dündar’ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMATİK VE GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR ŞEKİLDE SALDIRILAR'

AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan, “Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz" diyen Sürekli, şöyle konuştu:

“Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, saniyeden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen ‘Hazımsız güruh’ sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir."

'LİDERİMİZE YAPTIĞI HAKARETLERİ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Sürekli, “Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz; siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye’nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmez" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirAK PartiSuç Duyurusu
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