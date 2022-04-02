'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelge

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planı'nda, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.

KADIN KONUKEVİ SAYISI ARTIRILACAK

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, kadın konukevlerinin sayısı artırılacak. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14'üncü maddesinde yer alan 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak, 2022 yılı içerisinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi-sığınma evinin açılması sağlanacak.

RİSKLİ VAKALAR TAKİP EDİLECEK

Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içerisinde olduğu değerlendirilen vakaların birebir takibi için mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek. Boşanma süreci devam eden veya daha önceden hakkında 6284 sayılı kanuna göre tedbir kararı bulunan tutuklu/hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyeleri esnasında kolluk birimlerine anlık bildirimde bulunacak yeni bir veri entegrasyon sistemi oluşturulacak. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı etkin mücadele amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde oluşturulan ve tüm kolluk birimlerinde kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu'ndan elde edilen veriler doğrultusunda risk değerlendirme parametreleri her yıl güncellenecek.

ERKEKLERE EĞİTİM

81 ile gönderilen genelgeye göre aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin ortaya konulması çalışmaları kapsamında; mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca anında uygulanacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eksiklerin tespit edilmesi amacıyla 81 il genelinde İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyetleri incelemede bulunacak. İZDES heyetlerinin saha çalışması sonucunda elde edecekleri tespit, bilgi, bulgu ve değerlendirmeler uygulayıcı birimlere sunularak tedbir alınması sağlanacak. Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca acil durum planlarının hazırlanması, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancı uyruklu kişilere farkındalık eğitimleri verilmesi ve Türkiye’deki hukuksal çerçeve konusunda bilgilendirmeler yapılmasına yönelik tedbirler de yer aldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’na göre, 3,4 milyon kadın tarafından kullanılan KADES yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı 1000’den 1500’e yükseltilerek yüzde 50 oranında kapasitesi arttırılacak. Genelge kapsamında, elektronik kelepçe merkezinde anlık izleme yapılabilen ünite sayısının ise 12’den 24’e yükseltilerek yüzde 100 oranında kapasite artışına gidilmesi öngörülüyor.

110 BİN KOLLUK PERSONELİNE EĞİTİM VERİLECEK

Genelgede, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitesinin daha da artırılacağına dikkat çekildi. Genelge kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele şube müdürlüğü/kısım amirliği sayısı 97’den 127’ye çıkarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerine gerekli eğitimleri verildikten sonra 1000 yeni polis takviyesi yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 50 bin rütbeli personel ile 10 bin erbaş-ere, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 5 bini aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerinde görev yapanlar olmak üzere toplam 50 bin personele, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören tüm öğrenci-kursiyerlere kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme kapsamında eğitim verilecek.

EL KİTAPÇIĞI OLUŞTURULACAK

Kadına yönelik şiddet anında kolluk personelince risk yönetimine dayalı müdahale gerçekleştirilebilmesi amacıyla rehber niteliğinde Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı hazırlanarak dağıtımı sağlanacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl/İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları'nın, vali/kaymakam başkanlığında her 3 ayda bir toplanması sağlanacak. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadeleyi sağlamak için kamuoyu farkındalığı yükseltilecek, toplumun çeşitli kesimlerinin desteğini alacak çeşitli kampanya ve çalışmalar düzenlenecek. Mülki idare amirlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğini ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlere devam edilecek ve bu çerçevede 2022 yılında tüm kaymakamların eğitim alması sağlanacak.