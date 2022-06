Karamollaoğlu: Birleşmek mecburiyetindeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir dizi programı kapsamında dün gece İzmir'e geldi. Geceyi İzmir'de geçiren Karamollaoğlu, bugünkü programına Bayraklı Sahil Havuz Düğün Salonu'nda metropol ilçe mahalle muhtarlarıyla buluşarak başladı. Sivas'ta belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhtarlarla iyi ilişkiler kurduğunu belirten Karamollaoğlu, muhtarların demokrasi ve kent yaşamı için önemini bildiğini söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Karamollaoğlu, sisteme karşı olmadıklarını ancak tüm sistemin bir kişinin elinde olmasını eleştirdiklerini kaydetti.

'EKONOMİK PROBLEMLERDE İPİN UCU KAÇTI'

Ekonomi, dış ticaret, iç ticaret, dış politika, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda problemlerin bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, özellikle adaletin önemini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün adalet müessesesi zaafa uğramış, bugün insanlarımız bir sıkıntıya düştükleri zaman mahkemeye gittiklerinde adil bir karar alamayacakları konusunda endişeye düşmüşlerdir. Yaşıyoruz, yaşayarak görüyoruz bunu. Ya yakınlarımızın ya kendimizin başına gelenleri idrak ediyoruz. Adalet mülkün temeli. Adalet olmadan olmaz. Şu an ülkemizdeki birinci sorun adalet. O çözülürse diğerleri peşinden gelir. Ekonomik problemlerde ipin ucu kaçtı, yolsuzluk durmadan ekonomi düzelmeyecek. Ülke meselelerini konuşalım. Seçime girerken belli konularda ittifak etmiş olalım. Süratle de bu sistemi değiştirelim. Sistem değiştikten sonra her parti kendi politikalarına eksiksiz uygulama yoluna da gidecektir. Ama bugünün şartlarında orta yolda buluşmak gerekmektedir. Her siyasi partinin dış politikada da eğitimde de her konuda politikaları vardır. Ancak seçim öncesinde de olsa bir koalisyon oluşturuyorsa asgari müşterekte birleşmek mecburiyetindeyiz."