KaramollaoÄŸlu: Ä°nsanlarÄ±n katledildiÄŸi olaydan seÃ§im hesabÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hicap duyarÄ±z

ANKARA - SaadetÂ Partisi (SP) Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Ä°stiklal Caddesi'ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nsanlarÄ±n katledildiÄŸi bir olay Ã¼zerinden seÃ§im hesaplarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, bundan hicap duyarÄ±z. Biz, bu siyasi anlayÄ±ÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle reddederiz, reddetmek mecburiyetindeyiz" dedi.



SP lideri KaramollaoÄŸlu, partisinin genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. KaramollaoÄŸlu, Ä°stiklal Caddesi'nde pazar gÃ¼nÃ¼ meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetleyerek, "TerÃ¶r ile insanlÄ±k, ÅŸiddet ile vicdan, patlamalarla siyaset kelimelerinin aynÄ± cÃ¼mle iÃ§erisinde kullanÄ±lÄ±r hale gelmesi bile hepimiz iÃ§in Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici, kabul edilemez bir durumdur. Ã–ncelikle amasÄ±z ve fakatsÄ±z herkes bunu bÃ¶yle bilmeli, bÃ¶yle kabul etmelidir ardÄ±ndan da elbette kamuoyunun zihninde oluÅŸan tÃ¼m soru iÅŸaretleri de mutlaka cevaplanmalÄ±, giderilmelidir. SÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸinden aksayan istihbarat ve emniyet zafiyetine kadar her soru mutlaka cevaplandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. TerÃ¶ristlerin ayakkabÄ± numaralarÄ±nÄ± bile bildiklerini iddia edenler, bu saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlerin kim olduÄŸunu da herhalde biliyorlardÄ±r veya bilmeleri gerekir" diye konuÅŸtu.



'TerÃ¶r' ile 'oy kazanmak-Â kaybetmek'Â kelimeleriÂ aynÄ± cÃ¼mlede yan yana geldiÄŸi takdirde tÃ¼ylerinin Ã¼rperdiÄŸini aktaran KaramollaoÄŸlu,Â "'Bu saldÄ±rÄ± kime yarar'Â cÃ¼mlesini duyduÄŸumuz anda, siyasete atfen sÃ¶ylÃ¼yorum bunu, kan adeta beynimize sÄ±Ã§rar. Ä°nsanlarÄ±n katledildiÄŸi bir olay Ã¼zerinden seÃ§im hesaplarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bundan hicap duyarÄ±z. Biz, bu siyasi anlayÄ±ÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle reddederiz, reddetmek mecburiyetindeyiz. Siyasilerin de aynÄ± anlayÄ±ÅŸla meselelere yaklaÅŸmasÄ± gerektiÄŸi kanaatinde olduÄŸumuzu da burada ifade etmeyi bir gÃ¶rev addediyorum. Bu sebeple 'Ä°nsan canÄ±nÄ±n kirli hesaplara rakam olarak yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§arpÄ±k hesaplarÄ±n canÄ± cehenneme' demekten de kendimiz alamÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â