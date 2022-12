Karamollaoğlu: Türkiye, seçim sonrası onarım ve atılım yılına girecek

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz" dedi.



Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda çıkan kavgaya ilişkin, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl, fikir versin. Sadece milletvekillerine değil; bu milletvekillerinin başındaki grup başkanlarına da genel başkanlarına da 'Allah akıl, fikir versin' demekten başka çare bulamıyorum" dedi.



'KRİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA DERİNLEŞİYOR'



Gerçek konuların konuşulmaması için suni gündemler üretildiğini anlatan Karamollaoğlu, "Kasıtlı olarak ülkemizin gündemini değiştirmeye matuf bir girişim; market zincirleri üzerinde koparılan fırtına oldu. Ekonomimiz alev almış, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Krizle mücadele etmesi gerekenler, krizi değil; algıyı yönetmenin peşinde koşuyor. Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini 3 ayda 3 katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketleri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Net olarak ifade etmek istiyorum. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığın da yoksulluğun ve yolsuzluğun da tek sorumlusu; bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağıdır" diye konuştu.



'TÜRKİYE'DE ATILIM SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'



Karamollaoğlu, 2023'ün Türkiye'nin değişim ve dönüşüm yılı olacağını belirterek, "2023 yılında, Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz. Ekonomiden siyasete, eğitimden adalete her alanda ortaya çıkan tahribatı, çok kısa sürede ortadan kaldıracak ve çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir atılım süreci başlatacağız diye ümit ediyorum. Bunu Millet İttifakı olarak diğer bir tabirle 6'lı masa olarak gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.