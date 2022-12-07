Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.985,71
ALTIN
1.062,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,67
EURO
19,58
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yapım ihalesi düzenlenecek
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor"...
Nevşehir'de kamu konutu satış ihalesi
Nevşehir'de kamu konutu satış...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara...
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...

Karamollaoğlu: Türkiye, seçim sonrası onarım ve atılım yılına girecek

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:39
Karamollaoğlu: Türkiye, seçim sonrası onarım ve atılım yılına girecek

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz" dedi.

Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda çıkan kavgaya ilişkin, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl, fikir versin. Sadece milletvekillerine değil; bu milletvekillerinin başındaki grup başkanlarına da genel başkanlarına da 'Allah akıl, fikir versin' demekten başka çare bulamıyorum" dedi.

'KRİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA DERİNLEŞİYOR'

Gerçek konuların konuşulmaması için suni gündemler üretildiğini anlatan Karamollaoğlu, "Kasıtlı olarak ülkemizin gündemini değiştirmeye matuf bir girişim; market zincirleri üzerinde koparılan fırtına oldu. Ekonomimiz alev almış, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Krizle mücadele etmesi gerekenler, krizi değil; algıyı yönetmenin peşinde koşuyor. Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini 3 ayda 3 katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketleri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Net olarak ifade etmek istiyorum. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığın da yoksulluğun ve yolsuzluğun da tek sorumlusu; bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ATILIM SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Karamollaoğlu, 2023'ün Türkiye'nin değişim ve dönüşüm yılı olacağını belirterek, "2023 yılında, Türkiye'nin seçim sonrasında yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini söyleyebiliriz. Ekonomiden siyasete, eğitimden adalete her alanda ortaya çıkan tahribatı, çok kısa sürede ortadan kaldıracak ve çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir atılım süreci başlatacağız diye ümit ediyorum. Bunu Millet İttifakı olarak diğer bir tabirle 6'lı masa olarak gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğlTürkiyeSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçti
Bakan Soylu: Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçti
Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Biden F-16 konusunda desteğinin tam olduğu söyledi
Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Biden F-16 konusunda desteğinin tam olduğu söyledi
İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans