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Karamollaoğlu: Yarının Türkiye'si için elimizi taşın altına koyuyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2022 Çarşamba 17:08
Karamollaoğlu: Yarının Türkiye'si için elimizi taşın altına koyuyoruz

ANKARA- Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnini imzaladıklarını hatırlatarak, "Adil devletin tesis edildiği yarınları kurmakta kararlıyız. Biz geçmişin korkularını, bugünün umutsuzluklarını bir kenara bırakıp 'Yarının Türkiye'si' için elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, aralarında kendisinin de bulunan 6 siyasi parti liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metni imza töreninde bir araya geldiğini anımsattı. Tarihi bir günü geride bıraktıklarını ve mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu mutabakatın sadece önümüzdeki seçim için değil, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılı için çok önemli ve tarihi olduğu kanaatindeyiz. Eski korkuların, küflenmiş tartışmaların, herkesin yorulduğu kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini kapatmak istiyoruz. Kinden ve rövanş almaktan beslenen siyasete son vermek istiyoruz. Çünkü, dünün kinini tutanlar, bugün adaleti sağlayamazlar. Geçmişe takılıp kalanlar, yarınları kuramazlar. Bizler ise adil devletin tesis edildiği yarınları kurmakta kararlıyız. Biz geçmişin korkularını, bugünün umutsuzluklarını bir kenara bırakıp 'Yarının Türkiye'si' için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bedeli ne olursa olsun, Türkiye için bu adımı atmaya kararlıyız. Yarının Türkiye'sinde 'Eski Türkiye'ye ait hiçbir şey olmayacaktır. Eski Türkiye'nin vesayetine, korkularına, kaygılarına, umutsuzluğuna asla yer olmayacaktır" dedi.

'RUSYA'NIN HUKUK TANIMAYAN YAKLAŞIMINI KINIYORUZ'

Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı kendi siyasi çizgisine çekmek için uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dünyanın gözü önünde işgal girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Bölgedeki barışı ve istikrarı tehlikeye atacak bu adımdan endişe duyduğumuzun altını çizmek isterim. Rusya'nın hukuk tanımayan bu yaklaşımını kınıyoruz. Bununla birlikte, batı dünyasının Ukrayna'daki bu krizi körükleyerek Rusya'yı kontrol altına almak istemesinin bedelini de mazlum Ukrayna halkı ödememelidir. Hem batının hem de Rusya'nın Ukrayna üzerinden kendi emellerini gerçekleştirmek istemeleri ne yazık ki Ukrayna halkını zor durumda bırakmaktadır. Biz bu bağlamda krizin diplomasi ve diyalogla çözülebileceğini hem batının hem de Rusya'nın yayılmacı politikalarından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel KaramollaoğluGüçlendirilmiş Parlamenter Sistem
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