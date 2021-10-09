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'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Yeşil liman sertifikası gündemimizde olup havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Kara yollarında da karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2021 Cumartesi 16:52
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'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, 3 gün süren ve 55 ülkeden 13 bakanın katıldığı '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu, '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın sona erdiğini belirterek, "3 gün süren şuraya 55 ülkeden 13 bakan katıldı. 105 firmanın yer aldığı şuraya, 20 bin katılımcı ilgi gösterdi. Geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırıldığı panellerde, gelecekte kullanılacak teknolojilerin hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği vurgulandı" dedi. Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından kabul edildiğini, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağını kaydederek, "Yeşil liman sertifikası da gündemimizde olup havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Karayollarında da karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasındadır. Projelerimizde kullanılan yerlilik oranını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 3 gün süren şura boyunca Covid-19 sonrasında dünya ölçeğinde ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele alıp ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini tüm yönleriyle tartıştık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluParis İklim AnlaşmasıKarbon
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