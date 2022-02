Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 partinin genel başkanı, Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi. 'Bu sorunları çözmemiz lazım' dediler. 6 partinin genel başkanı, bu tabloyu düzeltmeye kararlı" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşması öncesi partiye katılanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, kararlı ve istikrarlı adımlarla, düzenli büyüyerek topluma umut olmaya devam ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir dert küpüne dönmüş vaziyette, herkesin derdi var beşli çete hariç. Onların derdi de CHP iktidar olursa başımıza ne gelir? Herkes çıkış aramaya çalışıyor, Türkiye'nin dertlerini konuşuyor. Bütün vatandaşlarıma açıkça ifade etmek isterim. Sakın unutmayın; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu sorunun çözümünde marka olan parti CHP'dir" dedi.



'ISPARTALILARIN TAZMİNAT ALMA HAKLARI VAR'



Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisini hatırlatarak, ilk saatlerden itibaren iki genel başkan yardımcısı ve milletvekillerinin kente gittiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 4 gün sonra Isparta'ya gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Niye gitti? Helalleşmek için gitti. Sorunu çözmek için değil, 'bize helallik verin' diye gitti. Senin görevin ne arkadaş? 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bunun bir sorumlusunun olması lazım. Gerçi 'Yeliz' dediğimiz arkadaş, bunun sorumlusunu buldu. 'Bu CHP'dir' dedi. Allah bunlara akıl fikir versin. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar, sadece bir şey öğrenmişler; ne olursa olsun CHP'yi kötüleyeceksin. Bunu yaptığı zaman siyaset yaptığını sanıyor. Bu, AK Parti adına bile ayıptır. 'Elektrik dağıtımı ve perakende satışına ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliği'ne göre; konutlarda 48 saatlerden fazla, işletmelerde ise 24 saatten fazla elektrik kesintisi olursa onlara tazminat ödenmesi gerekir. Bütün vatandaşların tazminat alma hakları var. Bu haklarını kullansınlar, baroya müracaat etsinler. Her biriniz hakkınız olan tazminatı alırsınız. Avukat tutamıyorsanız, biz karşılayacağız" diye konuştu.



'ELEKTRİK FATURASINI ÖDEMEYECEĞİM'



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ateş topuna döndüğünü, her yerde sorun olduğunu söyledi. Türkiye'nin yönetilemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Zamlar yağmur gibi yağıyor. Bir video yayımladım, zamların olduğu süre içerisinde. 'Bizzat Erdoğan'ın imzasıyla 31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilinceye kadar ben, bu günden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim' dedim. Hemen trol ordusu çıktı, 'biz devlete başkaldırıyormuşuz'. Mahir Ünal, 'bu devlete başkaldırıdır' diyor, arkasından da 'elektrik zamlarını devlet yapmadı' diyor. Aslında doğru; devlet değil devleti yöneten AK Parti yaptı. Yani ben mi yapacağım, vatandaşlar mı yapacak bu zamları? 'Niye ödemeyeceğim' dedim. Özgür Özel beni aradı; 'basın toplantısı yapıyoruz, siz elektrik faturasını ödemeyeceğim dediniz, parti olarak hepimiz mi yapacağız' dedi. Ben de 'hayır, siz ödeyin' dedim. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım, o nedenle 'ödemeyeceğim' dedim, ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Hemen dediler 'Elektriği kesin, Kılıçdaroğlu donsun'. Siz beni donmaktan mı korkutuyorsunuz, sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim." Kılıçdaroğlu ayrıca, elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini istedi.



'O KANDİLLERİ MÜZEYE KOYACAĞIM'



Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu günkü grup toplantısında örgütlerine 'Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin' dediğini belirterek, "Güzel kandiller gelmiş il başkanlarına, teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım, 'elektrik zamlarını savunan Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller' diye onları orada göstereceğim. Ama şahsıma seslenmek isterim; Senden daha fazla zamları savunan Bahçeli, parti sözcülerinden daha fazla savunan Bahçeli. Artık 1100 odalı sarayda Bahçeli'ye bir yer ver artık, ayıp oluyor" ifadesini kullandı.



'SİYASET TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI'



Kılıçdaroğlu, aralarında kendisinin de bulunduğu 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Önce 'bunlar yan yana' gelemez diyorlardı, yan yana geldik. Biz ayrı partileriz, programlarımız da ayrı. Ama neden bir araya geldik? Çünkü, Türkiye'nin bir felakete sürüklendiğini 6 partinin genel başkanı da görüyor. Yaşanılamaz bir Türkiye'nin ortaya çıktığını 6 partinin genel başkanı da görüyor. Gençlerin umutlarını yurt dışında aramak gibi bir tabloya sürüklendiğini 6 partinin genel başkanı da görüyor. 6 partinin genel başkanı, Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi. 'Bu sorunları çözmemiz lazım' dediler. 6 partinin genel başkanı, bu tabloyu düzeltmeye kararlı. Biz bu kararlılıkla bir araya geldik. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin büyümesini, kalkınmasını istiyoruz. Biz ülkemizde işsizlik istemiyoruz. Biz ülkemizde adalet, özgürlük istiyoruz. Bir araya geldik ve konuştuk. Bir bildirimimiz oldu, 6 genel başkan bildiriye imza attık ve kamuoyu ile paylaştık. Bütün vatandaşlarıma şunu söylemek isterim; asla umutsuzluğa kapılmayın. Bizler bütün baskılara, iftiralara, olumsuz koşullara, hakaretlere rağmen bir araya geldik, bizi bir araya getiren vatan sevgisidir."



'ADİL BİR DÜZENİ GETİRECEĞİZ.



Kılıçdaroğlu ayrıca, 28 Şubat'ta yeniden bir araya geleceklerini hatırlatarak, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yeniden demokrasiyi inşa edeceğiz. Sonra devletin bozulan çarklarını düzelteceğiz. Adaleti, liyakati getireceğiz. İşi ehline teslim edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini verdik. Sonra ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Sosyal politikalarımız güçlenecek. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve mutluluğun olduğu bir Türkiye'yi getireceğiz. Yani adil bir düzeni getireceğiz. Adaleti sağlayacağız. 6 lider olarak altına imza attık. Türk siyaset tarihi içerisinde, dünya siyaset tarihi içerisinde 6 imzanın olduğu o belge önemli bir belgedir. O belgeyi edinin, arşivinize koyun. Yeri zamanı geldiğinde o arşivden çıkarın ve torunlarınıza gösterin" ifadelerini kullandı. (