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Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Meyve-Sebze Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2021 Çarşamba 11:15
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Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle'deki Meyve-Sebze Toptancı Hali'ne geçti. Kılıçdarolu burada esnafı tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, bir esnafın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını aktarması üzerine, "EYT'liler üzerinde duruyoruz. Sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye" dedi.

Esnaf ile sohbet ederek fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı. Halin içerisinde bulunan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ile makamında görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra halden ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeyveSebze Toptancı HaliAnkaraKemal KılıçdaroğluCHP
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