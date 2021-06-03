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Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2021 Perşembe 10:49
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Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı

Aydın’a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki çilek tarlası oldu. Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha sonra çiftçilerle birlikte yere serilen hasır üzerinde kahvaltı yapıp, sohbet etti.

Ardından kahveci esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla çay içti. Kılıçdaroğlu, Aydın programını Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti ile sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAydınçilekHasat
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