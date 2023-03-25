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Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Bütün belediye başkanlarımızla Sayın Genel Başkan'ımız ve cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında seçim startını vermiş olacağız." dedi.

25 Mart 2023 Cumartesi 17:13
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Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık ediyor

Ankara


CHP'li belediye başkanları, Çankara Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde sabah saatlerinde bir araya geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da toplantıya başkanlık etmek üzere öğleden sonra tesise geldi.
Genel Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Başkanları Toplantısı'nın gündemi ve sabah oturumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplantının tek bir gündemi olduğunu ifade eden Torun, "Bütün belediye başkanlarımızla birlikte Sayın Genel Başkan'ımız ve cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında seçim startını vermiş olacağız." ifadesini kullandı.
Torun, açılış konuşmasıyla başlayan toplantının sabahki oturumunda Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seçim güvenliğiyle ilgili bilgilendirme yaptığını, öğleden sonraki oturumda ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşacağını söyledi.
Ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına hitap edeceğini belirten Torun, "Buradan seçim sürecinde neler yapmamız, hep birlikte bu mücadeleyi nasıl vermemiz gerektiğini ifade edeceğiz." dedi.
 "Yerelde başardık, genelde de başaracağız"
Torun, 2019'daki yerel seçimlerde çok önemli başarıya imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Her türlü iftiralara, kara propagandaya karşı mücadele ettik ve seçimi kazandık. Seçimi kazandıktan sonra da belediye başkanlarımız kendilerine atılan o iftiralara, karalamalara rağmen olağanüstü işler başardılar. Vatandaşımızı kucakladılar, hiçbirini ayrıştırmadılar ve yapılacak her türlü işi yerine getirdiler. Olağanüstü başarıları bize de yansıdı.
İnşallah yerelden genele bu köprüyü kuracağız. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. Belediye başkanlarımız o öz güvenle kendi bölgelerine dönecek. Sadece kendi bölgelerinde de değil, ayrıca başka bölgelerde de çalışmalarını sürdürecekler. Yani 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' dedik ve o sathı, o seçim çalışmalarını bütün Türkiye geneline yayacak şekilde mücadelemizi örgütlerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte topyekun sürdürmüş olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanıAdaySeçim
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