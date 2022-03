Kılıçdaroğlu: Devlet maceracı politikalarla yönetilmez

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin de içinde bulunduğu 6 siyasi parti liderinin ikinci kez bir araya geldiğini, toplumun tüm kesimlerinin orada temsil edildiğini söyledi. Toplantının ardından yayımladıkları bildiride 5 temel mesajın bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. İkincisi, birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu üzerinde de görüştük. Hangi kanunu getirirlerse getirsinler anlamadıkları bir şey var; bu millet kararını verdi. Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz. Allah'ın izniyle göndereceğiz, yolcu edeceğiz onları. Üçüncü olarak, hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Bizim görevimiz önlem almak. 6 lider bu konuda anlaştık. Sandık, seçim güvenliğini sağlayacağız. Dördüncü konu; 'Bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inançlarımız Türkiye'nin sorunlarından çok da büyüktür' diyoruz. Beşinci konu, 'Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yakışır bir yaşam ve refah standardına ulaştırmaktır' diyoruz. Bizim bireysel hiçbir beklentimiz yok. Hiçbirimiz devletin hazinesine el uzatma gibi bir niyet asla ve asla taşımadık ve taşımıyoruz. Devletin hazinesine el uzatanlardan da hep birlikte hesap soracağız" dedi.



'AİLE BAKANLIĞI AİLEYİ KORUMUYOR'



Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmelerini istediğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir grup kişinin kendilerine ulaştığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ek ders karşılığı çalışanlar bunlar. Aslında öyle ders falan yok; ama bunlar bu isim adı altında görev yapıyorlar. Bunların içinde sosyologlar, öğretmenler, psikologlar, hemşireler var. Diğer memurlar gibi görev yapıyorlar. İş güvenlikleri yok. Bakan onaylamazsa işlerine son veriliyor. Kadrolu çalışanlarla aynı görevi yapıyorsunuz; ama güvenceniz yok, bunun düzelmesi lazım. Tam zamanlı çalışıyorlar. Yıllık izinleri, analık, süt, evlilik izinleri yok. İzin hakları öyle bir noktada ki doğum yapıyorsa bir kadın işine son veriliyor. Aynı sürede çalışıyorlar, aynı işleri yapıyorlar, aldıkları aylık son derece düşük. Kadrolu personelle birlikte bunlar da sahaya çıkıyorlar. Onlar yolluk alıyorlar, bunlara yolluk verilmiyor. Bunları 21'inci yüzyılın çağdaş kölesi gibi çalıştırıyorlar. Dramatik olan, bunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içerisinde olması. Aile Bakanlığı aileyi korumuyor" diye konuştu.



'KUR KORUMALI MEVDUATA SON VERİN'



Kılıçdaroğlu, devletin yönetilemediğini söyleyerek iktidara 5 tavsiyede bulunup, şöyle konuştu:



"Bir; maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez. Siz devletin Merkez Bankası'na arkeolog atarsanız 'devlette liyakat yok' demektir. İki; kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. 'Nas' dediler, 'Kuran, iman' dediler peki yüzde 92 faizin neresinde din, iman, Kuran var. Yüzde 92 faiz veriyorsunuz. 'Nas' diyordunuz, ne oldu da 'Nas' birden 'pas' oldu. Fakirden alıp tefeciye hizmet eden bir uygulama yanlıştır. Üç; hazineyi ölçüsüz yük altına sokan Kamu Özel İşbirliği. Tam bir soygun düzeni. Bunu derhal Türk Lirası'na çevir kardeşim. Dört; Katar aşkından derhal vazgeçin. Tank Palet'i istedi onu verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil; ama ordudan alıp verdiniz. 2018'de tankımız olacaktı, 2022 ortada tank yok. Orduya yapılmış en büyük ihanettir. Arsalar, araziler verdiler. Bizim vatandaşımız çocuğuna et yediremezken yüzde 48 zam yapıyorsun, buradaki kırmızı eti Katar'a götürüyorsun. Beş; tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Şeker karaborsaya düştü. Benim bildiğim şekerin karaborsaya düşmesi ikinci dünya harbinde olmuşsa olmuştur. Çiftçiye 211 milyar lira alacağını ödeyeceksin kardeşim. Şanlıurfa'da 'Buraya güneş tarlaları oluşturacağız, çiftçilere de elektriği bedava vereceğiz' dedim. Hala sözümün arkasındayım. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta çiftçilere elektriği tamamen bedava vereceğiz."