KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± Ã¼niversitesine gitmek suÃ§ oldu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMMâ€™de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BartÄ±nâ€™Ä±n Amasra ilÃ§esinde 41 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden kazasÄ±na deÄŸinerek, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "YazÄ±ktÄ±r gÃ¼nahtÄ±r bir memleket bÃ¶yle yÃ¶netilemez. 20 yÄ±ldÄ±r hala Ã¶nlem mi alacaksÄ±nÄ±z? DÃ¼nyada bir numarayÄ±z maden kazalarÄ±nda. DÃ¼nyada herkes maden Ã§Ä±karÄ±yor, niÃ§in en Ã§ok Ã¶lÃ¼m bizim Ã¼lkemizde oluyor, hangi gerekÃ§eyle? 152 bin 698 kaza oldu, 921 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. 'Devlet' dediÄŸiniz kurum vatandaÅŸÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlar. Biz belli odaklara hizmet eden bir devlet kabul etmiyoruz. UyuÅŸturucu baronlarÄ± ile beraber olacaksÄ±n, yolsuzluk yapanlarla beraber olacaksÄ±n, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n dosyasÄ±nÄ± kapatacaksÄ±n, rÃ¼ÅŸvet alanlarÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atacaksÄ±n, Bay Kemal susacak. SusmayacaÄŸÄ±m arkadaÅŸ, susmayacaÄŸÄ±m. Bu Ã¼lkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. SÃ¶z verdim bu Ã¼lkeye adaleti getireceÄŸim. Devletsen Ã¶nce maden ocaÄŸÄ±na bakarsÄ±n. AydÄ±nlatmaya, havalandÄ±rmaya, sensÃ¶rlere bakarsÄ±n, dÃ¼zenli kontrol edersin. Ondan sonra Ã§Ä±kar dersin ki, Â 'BÃ¼tÃ¼n kontrolleri yaptÄ±k, her ÅŸey dosdoÄŸru.â€™ MÃ¼fettiÅŸleri gÃ¶revlendirir, devlete aitse SayÄ±ÅŸtay'Ä± gÃ¶revlendirir; rapor gelirse raporun gereÄŸini yaparsÄ±n. Sosyal devlette mekanizma bÃ¶yle Ã§alÄ±ÅŸÄ±r" dedi.

'111 Ã–NERÄ° VAR, BÄ°RÄ°SÄ°NÄ° DAHÄ° YAPMADILAR'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, maden kazalarÄ±yla ilgili kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlarÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclisâ€™te Somaâ€™da meydana ve 301 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan maden kazasÄ± ile ilgili kurulan Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonuâ€™nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu hatÄ±rlattÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "MÃ¼fettiÅŸ raporu var, SayÄ±ÅŸtay raporu var gÃ¶rmÃ¼yorsun. Soma faciasÄ±ndan sonra Meclisâ€™te komisyon kuruldu. 111 Ã¶neri var, birisini dahi yapmadÄ±lar. TBMM BaÅŸkanÄ±â€™naÂ buradan aÃ§Ä±k ve net sesleniyorum; O araÅŸtÄ±rma komisyonlarÄ± gÃ¶stermelik mi? GÃ¶stermelik deÄŸilse 111 Ã¶neriden neden biri dahi yapÄ±lmadÄ±? Neden sormadÄ±n? O koltukta neden oturuyorsun? Bu araÅŸtÄ±rma komisyonlarÄ± niye kuruluyor?" diye konuÅŸtu.

'3 BÃœROKRATI 12'NCÄ° DAÄ°REYE ATADILAR'

Ä°ktidarÄ±n da, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da karnesininÂ kÄ±rÄ±k olduÄŸunu savunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Ä°kisi de halka gÃ¼ven vermiyor. Ä°kisi de kiÅŸisel hobileri, beklentilerinin peÅŸinde. Birisi 'acaba koltuÄŸumdan olur muyum?' diyor. Koltuk insana bir ÅŸey vermez, insan koltuÄŸa deÄŸer verir. Ä°nsansan koltuÄŸa deÄŸer verirsin. Soma'daÂ 301 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YargÄ±landÄ±lar. YargÄ±tay 'Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§unda aÄŸÄ±r cezalar verdi. Sonra birileri devreye girdi. YargÄ±tay'Ä±n bu kararÄ±na savcÄ± itiraz etti. Dosya tekrar geldi, Ã¼Ã§ hakimi deÄŸiÅŸtirdiler, yerine 3 tane AK Partili hakim getirdiler.Â 3Â bÃ¼rokratÄ± 12'nciÂ daireye atadÄ±lar, cezalarÄ± indirdiler. Åžimdi 301 kiÅŸinin hesabÄ±nÄ± sorabileceÄŸimiz yargÄ± organÄ± ortadan kalktÄ±. 'Bu saraydakilerin yatacak yeri yoktur' diye boÅŸuna demiyorum. OnlarÄ±n eli kanlÄ±dÄ±r. Allah nasip eder iktidar olduÄŸumuzda o 301 kiÅŸinin de 41 kiÅŸinin de hesabÄ±nÄ± sormazsam namerdim" ifadelerini kullandÄ±.Â

'ANAYASA MAHKEMESÄ°'NE GÄ°DECEÄžÄ°Z'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 'BasÄ±n Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'a da deinerek, "TÃ¼rkiye bir taraftan bu tÃ¼r acÄ±larÄ± yaÅŸarken bir de sansÃ¼r yasasÄ± geÃ§irdiler. Gazeteci Ã¶zgÃ¼rce eleÅŸtirecektir. SansÃ¼r yasasÄ± AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarÄ±yla kabul edildi. 29'uncu madde iÃ§in yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra daÂ iptal iÃ§in Anayasa Mahkemesi'ne gideceÄŸiz" dedi.

'LABORATUVARLARINI GEZDÄ°M, HOCALARIYLA GÃ–RÃœÅžTÃœM'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ABDâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin yapÄ±lan eleÅŸtirilere de cevap vererek, "ABD'ye gittim, her kafadan bir ses. Ã–nce 'Niye, hangi gerekÃ§eyle gideceksin?' diye bir sor. Siz Ã¼lkeyi yÃ¶netmeye talipseniz sizin bir vizyonunuz, hedefiniz ve hayalinizin olmasÄ± lazÄ±m. BunlarÄ±n vizyonu â€˜cebim nasÄ±l dolar vizyonu.â€™ 21'inci yÃ¼zyÄ±l bilim ve teknoloji Ã§aÄŸÄ±dÄ±r. Bunu inkar eden hiÃ§bir devlet bÃ¼yÃ¼yemez ve geliÅŸemez. Bilim devrimi yaÅŸÄ±yoruz. Ne ErdoÄŸan, ne BahÃ§eli, ilk kez bilim ekonomisini benden duyuyorlardÄ±r. Sosyal bilgi ekonomisi kavramÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeliyiz. MIT'e gittim, laboratuvarlarÄ±nÄ± gezdim, hocalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. DÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± Ã¼niversitesine gidip teknoloji ve bilimdeki devrimsel geliÅŸmeleri gÃ¶rmek neredeyse suÃ§ oldu. Bilimle iÅŸ dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi gÃ¶rdÃ¼m. Bizim bilim insanlarÄ±mÄ±z da orada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. EÄŸer TÃ¼rkiye dÃ¼nyada ve bÃ¶lgesinde saygÄ±n Ã¼lke olacaksa teknoloji devrimini kaÃ§Ä±rmamasÄ± lazÄ±m. â€˜Sen niye ABD'ye gittin?â€™ diyorlar. Senin aklÄ±n da vizyonun da yetmez. Sen bilmezsin. ABD, 40 milyar dolarlÄ±k Ã§ip yatÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±yor. Biz ne yapÄ±yoruz? BuzdolabÄ± yapmakla Ã¶vÃ¼nÃ¼yorlar. DÃ¼nyayÄ± bilmiyorlar. Devlet bÃ¶yle yÃ¶netilmez" ifadelerini kullandÄ±.Â

8 SAAT YANITI

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eliâ€™nin, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bu 8 saatin esrarÄ±nÄ± millete aÃ§Ä±klamak zorunda" sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, "GÃ¼zel, vallahi Ã§ok gÃ¼zel aÃ§Ä±klarÄ±m. Sevgili BahÃ§eli, deÄŸerli okul arkadaÅŸÄ±m. Ben seni ABD'ye davet ediyorum, uÃ§ak biletini ben alacaÄŸÄ±m. Boston'a gideceÄŸiz, seni 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±m. Ertesi gÃ¼n ben New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiÄŸim arabaya bineceÄŸiz. Manhattan AdasÄ±'na gidelim, 35 katlÄ± binayÄ± bulalÄ±m. GÃ¼zel bir fotoÄŸraf Ã§ekelim, belki sen iÃ§eriye de girersin;Â 'bu rezaleti kim yapmÄ±ÅŸ' diye sorarsÄ±n, Ã§ok memnun olurum. Orada giden para, fakir fukaranÄ±n parasÄ±dÄ±r. Destek verdiÄŸin saraydaki adam var ya; oÄŸlu buradan milyon dolarlarÄ± gÃ¶nderiyor, kÄ±zÄ± orada 35 katlÄ± bina yapÄ±yor. Oradan tekrar Washington'a gideriz. Yolda araba mecburen benzin alÄ±yor, aldÄ±ÄŸÄ± yerde bir hamburgerci var. SÃ¶z veriyorum hamburgeri ben alacaÄŸÄ±m sana ikram edeceÄŸim" dedi.Â