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Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa en güzel Türkiye, o Türkiye'dir. Biz o Türkiye'ye hasret duyuyoruz. Ve bunu gerçek kılacağız” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 15:59
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Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız

SİNOP - Sinop’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bir esnafa, bakır semaver hediye etti. Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, “Esnaf ve sigorta emeklilerinin en düşük aylığı asgari ücret düzeyinde olmalı. Emekliye verilecek maaş zamlarıyla ilgili TÜİK'in yaptığı fiyat araştırmaları da gerçeği yansıtmıyor” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU DEMİYOR, 'BAY KEMAL' DİYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konsey oluşturup vatandaşları dinlemeye davet eden Kılıçdaroğlu, "Esnaf orada, sanayici orada, KOBİ’ci orada, işçi orada, çiftçi orada, emekli orada. Hepsini çağır ve bakanlarını da bir bir sıraya dizerek sen de başlarına otur. Öbür tarafa da vatandaş otursun, anlatsın derdini. Sorunlarını dinle. Ama bunu yapmıyorlar. 'Benim söylediğim doğrudur, Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yanlıştır' diyor. Kılıçdaroğlu da demiyor, 'Bay Kemal' diyor. Siz yaşadığınız şeylerden dolayı kimin doğru söylediğini görüyorsunuz. Siz geliriniz olsa, imkanınız olsa iyi bir emekli aylığı alsanız niye şikayet edeceksiniz, teşekkür edersiniz" diye konuştu. 

'KİMİLERİ SİYASETE GİREREK KÖŞEYİ DÖNDÜ'

Güzel bir Türkiye'nin özlemini duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa en güzel Türkiye, o Türkiye'dir. Biz o Türkiye'ye hasret duyuyoruz. Ve bunu gerçek kılacağız. Bakın ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Ben politikaya atıldığımda mal varlığım neyse bugün de mal varlığım odur. Ben siyasete girdikten sonra mal varlığım azaldı. Ama birileri siyasete girerek köşeyi döndü. Peki bu para nereden geliyor? Ben mütevazı bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok büyük harcamalarım da yok. 3 çocuğum da ayrı, her birisinin eli ekmek tutuyor. Topluma örnek olmalıyız ve buna uygun bir hayat sürüyoruz. Eğer siz bunu yapmazsanız, lüks içinde yaşarsanız, vatandaşın derdini dinlemezseniz, vatandaşın arasına girmezseniz, ya vatandaş 'senin sorunun ne' diye düşünmezseniz, konuşmazsanız memleketin sorunlarını çözemezsiniz" şeklinde konuştu.

Boyabat’ta esnaf ziyaretinin ardından Sinop Limanı'nda bulunan tersaneye giden Kılıçdaroğlu, balıkçılarla sohbet etti. Burada balıkçıların da sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ardından Sinop Belediyesi’ne geçti. 

BELEDİYE ÖNÜNDE HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Barış Ayhan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası belediye binası önünde toplanan halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bizim insanımız birinci sınıf demokrasiye sahip olmalıdır, üçüncü sınıf değil. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir. İnsanlar sokaklarında, caddelerinde ve meydanlarında rahatça gezebilmeli ve rahatça konuşabilmelidir. O yüzden biz bu güzel ülkeyi cennete çevireceğiz, cehenmeme değil" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu ve muhtarlarla bir araya geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluTürkiye
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