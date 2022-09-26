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Kılıçdaroğlu: Fethi Şahin kardeşimizin akıbeti meçhul

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:45
Kılıçdaroğlu: Fethi Şahin kardeşimizin akıbeti meçhul

KONYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da DEAŞ tarafından öldürüldüğü yönünde sosyal medyada görüntüleri paylaşılan er Fethi Şahin ile ilgili ''Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul'' dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' kapsamında Konya'nın Çumra ilçesi Arıkören Mahallesi'ndeki er Fethi Şahin'in annesi Fatma ve babası Mehmet Şahin'i evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve İl Başkanı Barış Bektaş eşlik etti.

Ziyaret sonrası Şahin'in anne ve babasıyla basının önüne çıkan Kılıçdaroğlu, ''IŞİD canilerinin korkunç bir olayı gerçekleştirdiklerini ve 2 erimizi şehit ettiklerini biliyoruz. Bu olayın görüntülerini ilk Denizli'de bir akşam saatinde izlemiştim sosyal medyadan. Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşı şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne bekliyor evladını. Baba bekliyor evladını. Bu arada bizi, daha doğrusu beni en çok üzen olay. Olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu, önce kendi askerine sahip çıkacak. Sahip çıkmak görevindedir zaten, bu zaten temel görevidir. Askerine sahip çıkacaktır'' diye konuştu.

ŞAHİN'İN DURUMU TBMM'YE TAŞINACAK 

Fethi Şahin'in durumunu TBMM'ye taşıyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Bu olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz. Allah nasip eder iktidar olursak, bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Aileleri bilgilendireceğiz. Eğer askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına ayrıca getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz. Başka bir acı olay daha bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı. Hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını bir gazeteci arkadaşımız Sayın İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste ve yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine sahip çıkar. Devlet dediğiniz milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını yerde bırakmaz. Askerin canını yerde bırakmaz. Devlet dediğiniz kurum askerleri alır, şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti akıbeti meçhul. Olacak şey değil, kabul etmiyorum. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız. Kamuoyunun bilgisine sunacağız ve bütün bu ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra da devlet olarak gelip aileyle helalleşeceğiz. Anneyle helalleşeceğiz. Babayla helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki hedefimiz, bu konudaki ilkemiz budur. Toplumla kucaklaşmak. Acılar yaşanır; ama acıları paylaşmak zorundayız. Doğruları ailelerin önüne koymak zorundayız. Aileler beklenti içinde olamaz. Beklenti içinde kalmamalı. Ben defalarca söyledim, ya kışlaya siyasetçi sokmayın, adliyeye siyasetçi sokmayın. Buralar olmaz. Camiye siyaseti sokmayın. Buralarda siyaset olmaz. Eğer kışlaya siyaseti sokarsanız tablo 6 yıldır aile bekliyor. Ama ne olacağını kimse bilmiyor. Olacak şey değil.'' 

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası Ankara'ya hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fethi ŞahinDEAŞKemal Kılıçdaroğlu
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