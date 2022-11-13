Kılıçdaroğlu: Gençleri sandığa götüreceğiz

İSTANBUL, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programları kapsamında bugün Sarıyer'deki 50.Gençlik Kampı Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi'nde CHP'li gençler ile buluştu. Etkinliğe Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Gençlik Kolları temsilcileri katıldı.





"HERKES UMUTSUZLUĞA KAPILABİLİR AMA CHP'Lİ GENÇLER KAPILAMAZ"



Kemal Kılıçdaroğlu, "Burada hocalarımız güzel şeyler anlatıyorlar size. Geçmişte yaşadıkları anılarını sizlerle paylaşıyorlar. Ben de onların bir kısmını zaman zaman dinlerim. Gerçekten güzel. Çünkü hayatın güzelliği biraz da espriye bağlıdır. Şaka, espri yapmayı sakın ha unutmayın. Güler yüzlü olmayı sakın unutmayın. Asla ve asla karamsar olmayın. Umutsuzluk bizim kitabımızda yazmaz. Milli Kurtuluş Savaşı en zor koşullarda verilmiştir ve hiç kimse umutsuzluğa kapılmamıştır. O nedenle efendim baskı var, tweet bile atamıyoruz. Çok karamsar bir ortam var. Umutsuzluğa kapıldım. Herkes kapılabilir ama Cumhuriyet Halk Partili gençlerin umutsuzluğa kapılma, hakları ve yetkileri yoktur. Siz umudu büyüten kişilersiniz. Umudu büyütmek zorundasınız. Çünkü sizler geleceği inşa etmek için yola çıkan kişilersiniz. Cumhuriyet Halk Partililerin her birisinin tek tek görevi sağlıklı ve tutarlı bir geleceği inşa etmektir. Siz geleceği inşa edeceksiniz. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Demokratik yollarla geleceği inşa edeceğiz. Demokrasiden asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Baskı kurabilirler, şiddet uygulayabilirler ama unutmayın sabırla, umutla, sağlıklı ve tutarlı adımlarla güzel bir geleceği hep beraber inşa edebilelim" dedi.





"HERKESİN KARARLILIKTA SANDIĞA GİTMESİNİ İSTEYECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, "Bir, sakın ola ki 'Ya sandığa gitmesek de olur, bugün biraz işlerim var' asla demeyeceğiz. Demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz de. Herkesin kararlılıkta sandığa gitmesini isteyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 6 buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Olağanüstü bir şey. Geçmiş seçimlerde herkes aynı partiye oy verse dahi 6 buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin tarihini değiştirecek. Aslında önümüzde olağanüstü bir olay var. Nedir biliyor musunuz? Dünya siyaset tarihine bırakacağınız güzel bir miras var. Otoriter bir yönetimi, demokratik yöntemlerle sandığa giderek. Dünya siyaset tarihi Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek ve tarih bunu yazacaktır. Belki bunun farkında değilsiniz. Kullandığınız oyun altın değerinde olduğunu belki bilmiyorsunuz. Belki kavrayamıyor bütün gençlerimiz ama sandığa gidip oy kullandığınızda tıkanan bütün demokratik kanalların yeniden açılmasını sağlayan bir güç olarak ortaya çıkacaksınız. Bu sizin için ne kadar değerli? Bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ve bekası için son derece değerli. Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrencilerin ikametgahlarının bulunduğu yerle öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Orada size daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partililer olarak seferber olacağız. Ya kayıtları aldıracağız, sandığa götüreceğiz veya göndereceğiz, gidip oy kullanacaklar" diye konuştu.