KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: HiÃ§ kimsenin adamÄ± deÄŸilim

ADANA -Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â "HiÃ§ kimsenin adamÄ± deÄŸilim. 5'li Ã§etelerin adamÄ± deÄŸilim. EÄŸer birilerinin adamÄ±ysam; sizlerin adamÄ±yÄ±m. Sizler iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸim. Sizler iÃ§in kavga edeceÄŸim" dedi.



Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nce yapÄ±mÄ± tamamlanan projelerin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yurt sorununu Ã§Ã¶zeceklerini belirterek, "20 yÄ±ldÄ±r yurt sonunu Ã§Ã¶zemediler. Allah nasip ederse Millet Ä°ttifakÄ± olarak iktidara geldiÄŸimizde 20 yÄ±lda deÄŸil; 1 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de yurt sorununu Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Her anne-baba; evladÄ±nÄ±, kÄ±zÄ±nÄ±, oÄŸlunu rahatlÄ±kla yurtlara gÃ¶nderecek. GÃ¶zÃ¼ arkada kalmayacak. 1 kiÅŸilik, 3'er kiÅŸilik odalarÄ± geniÅŸ bant internet eriÅŸimi, sÄ±cak suyu, soÄŸuk suyu olacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Halka hizmet ederken; birilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi malÄ± gÃ¶tÃ¼rme kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z yok. Bu Ã¼lkeye hizmet etmeyi ve bu Ã¼lkede hizmet iÃ§in adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle ne yaparlarsa yapsÄ±nlar. Karneleri seÃ§im sÄ±rasÄ±nda Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelecek. NotlarÄ± siz vereceksiniz. Ä°ktidarÄ± siz deÄŸiÅŸtireceksiniz. Adana, bu konuda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlerde de aynÄ± kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterecek. TÃ¼rkiye'nin Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek hiÃ§bir sorunu yoktur. DÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeleri bu sorunlarÄ± nasÄ±l akÄ±lcÄ± politikalarla Ã§Ã¶zdÃ¼lerse; biz de aynÄ± akÄ±lcÄ± politikalarla Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Burada izlenmesi gereken yol; sizden toplanan her kuruÅŸ verginin hesabÄ±nÄ± size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ã¶zmeyen ama 5'li Ã§etelere hizmet edenleri iktidardan alÄ±n ve deÄŸiÅŸtirin. Åžimdi deÄŸiÅŸtirmenin zamanÄ±. Åžimdi yeni bir TÃ¼rkiye zamanÄ±, ÅŸimdi gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye zamanÄ±. TÃ¼rkiye sizlerin oylarÄ±nÄ±z ve taktirinizle ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±na Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak girecektir" dedi.



'DEMOKRASÄ° Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ARAYA GELDÄ°K'



Millet Ä°ttifakÄ± olarak demokrasi sayesinde bir araya geldiklerini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "6 siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir. Bir araya getiren insan haklarÄ±dÄ±r, kul hakkÄ± yiyenleri iktidardan almaktÄ±r, size hesap vermektir, kucaklaÅŸmaktÄ±r, kamplaÅŸmak deÄŸil. Bizi bir araya getiren kimsenin kimliÄŸi, yaÅŸam tarzÄ±, inancÄ±nÄ± sorgulamamaktÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin bu kadar sorunu varken; insanlarÄ± kamplaÅŸtÄ±rmak, birbirine dÃ¼ÅŸman etmek asla siyasetin gÃ¼ndeminde olmamalÄ±dÄ±r. TabanlarÄ±nÄ± Ã¶yle tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir Ã§Ã¶zÃ¼lme var. Onlar da TÃ¼rkiye'nin gerÃ§eÄŸini gÃ¶rÃ¼yor. Onlar da TÃ¼rkiye'de olan ve biteni gÃ¶rÃ¼yor. Size sÃ¶z veriyoruz, aÃ§Ä±k ve net TÃ¼rkiye'ye sÃ¶z veriyoruz; bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±nÄ±za kilitleneceÄŸiz ve tamamÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Bundan emin olmanÄ±zÄ± isterim" diye konuÅŸtu.Â



'SÄ°ZLERÄ°N ADAMIYIM'



Ä°ktidar olmalarÄ± halinde adaleti getireceklerini kaydeden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"FakirliÄŸin, fukaralÄ±ÄŸÄ±n ne olduÄŸunu biliyorum. EvladÄ±nÄ± yataÄŸa aÃ§ yatÄ±ran annenin dramÄ±nÄ± biliyorum, Ã¼niversiteyi bitiren kÄ±zÄ±, oÄŸlu iÅŸsiz gezen annelerin babalarÄ±n dramÄ±nÄ± biliyorum. HiÃ§ kimsenin adamÄ± deÄŸilim. 5'li Ã§etelerin adamÄ± deÄŸilim. EÄŸer birilerinin adamÄ±ysam; sizlerin adamÄ±yÄ±m. Sizler iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸim. Sizler iÃ§in kavga edeceÄŸim. Birileri 5'li Ã§eteye hizmet eder, birileri malÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Birileri adaleti daÄŸÄ±tmaz, birileri mahkemelere talimat verir. Adana'dan sÃ¶z veriyorum; bu Ã¼lkeye adaleti getireceÄŸim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanÄ±zÄ± istiyorum. HiÃ§ kimseyi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ yargÄ±lamayacaÄŸÄ±z. Herkes dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini Ã¶zgÃ¼rce sÃ¶yleyecek. Gazeteciler ahlak ve etik kurallar Ã§erÃ§evesinde rahatlÄ±kla iktidarÄ± eleÅŸtirebilecek. Ã–zellikle genÃ§ler, tweet attÄ±ÄŸÄ±nda 'BaÅŸÄ±m belaya girer mi?' asla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyecek. Bir politikacÄ±nÄ±n en Ã§ok makul, saÄŸlÄ±klÄ± ve akÄ±lcÄ± eleÅŸtirilere ihtiyacÄ± var. O nedenle genÃ§lere de sÃ¶zÃ¼m var. Sevgili genÃ§ler ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum; sizin hayalleriniz bu kardeÅŸinizin hedefi olacaktÄ±r. OnlarÄ±n tamamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim."



'7,5 MÄ°LYON GENÃ‡ Ä°LK KEZ OY KULLANACAK'



KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 7,5 milyon gencin ilk kez sandÄ±ÄŸa gidip, oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak, "7,5 milyon genÃ§, TÃ¼rkiye'nin kaderini deÄŸiÅŸtirecek. Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk hedefi gÃ¶stermiÅŸti; Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ± yakalamak ve onu aÅŸmak. Ã‡aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ± yakalayacaÄŸÄ±z ve onu aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã‡ok gÃ¼zel ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±z. Ã‡iftÃ§inin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lecek. EsnafÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lecek. HiÃ§bir Ã§ocuk yataÄŸa aÃ§ girmeyecek. KadÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±k kÄ±yafetine siyasetÃ§iler, mÃ¼dahale etmeyecek. KadÄ±nlar arzu ettiÄŸi ÅŸekilde kendilerine gÃ¶re giyinecek. Onlarla ilgili, onlarÄ±n sÄ±rtÄ±nda olan veya baÅŸÄ±nda olan siyasi vesayeti de tamamen kaldÄ±racaÄŸÄ±z. GenÃ§ler iÅŸ bulacaksÄ±nÄ±z. EÄŸer bu Ã¼lkede genÃ§ler, saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§abayla eÄŸitilir ve onlara istihdam olanaÄŸÄ± saÄŸlanÄ±rsa; TÃ¼rkiye, bu bÃ¶lgenin en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerinden biri haline gelebilir. Temel hedefimiz; katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nler Ã¼retmektir. Her biriniz cep telefonu kullanÄ±yorsunuz. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z cep telefonlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan ithal edilip, geliyor. Oysa aynÄ±sÄ±nÄ± biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; biz Ã¼reteceÄŸiz, biz kazanacaÄŸÄ±z. Biz istihdam yaratacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyada da sÃ¶z sahibi olacaÄŸÄ±z. Temel hedefimiz, budur. Bu hedefi de gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin, TÃ¼rkiye'yi deÄŸiÅŸtirelim. Yetkiyi verin, TÃ¼rkiye'yi bÃ¼yÃ¼telim, kalkÄ±ndÄ±ralÄ±m. Yetkiyi verin Ã§iftÃ§inin, esnafÄ±n, sanayicinin, genÃ§lerin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lsÃ¼n. GenÃ§ler umutlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil; kendi topraklarÄ±nda yeÅŸertsinler" dedi.



KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar, ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± ile Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n il baÅŸkanlarÄ± ve yÃ¶neticileri, toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, temel atma ve lansmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â