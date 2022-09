Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadıklarını belirterek, "İnsan olarak bakarız ve onun var olan bütün sorunlarını çözmek konusunda da her türlü çabayı gösteririz ve biz bu anlayışla ülkemizi yönetmek istiyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde partiye üye olan gençlerin de katıldığı Parti Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Her şeyden önce CHP’li olmak demek; vatanseverliktir, demokrasiyi koşulsuz savunmaktır, kadın erkek eşitliğini savunmaktır, hukukun üstünlüğünü savunmaktır ve CHP’li olmak demek her şeyden önemlisi yürekli olmak demektir. Bütün olumsuzluklara karşı dik ve onuruyla yürüyen kişi demektir. Biz bunu Gazi’den öğrendik. En zor koşullarda bile Kuva-yi Milliye ile birlikte Anadolu Rumeli ile birlikte Müdafaa-i Hukuk ile birlikte mücadeleyi yaptılar en zor koşullarda cumhuriyeti kurdular. O nedenle CHP’li olmak sıradan bir olay değildir" diye konuştu.



'HER CHP'Lİ CESUR OLMAK ZORUNDA'



Kılıçdaroğlu, 21'inci yüzyıl Türkiye’sinde ekonomik bağımsızlığın tehlikede olduğuna işaret ederek, "Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Düne kadar küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren bir gelenekten gelen bu partinin mensupları olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Tarihin CHP’lilere yüklediği büyük bir sorumluluk, görev var. Bu görevi şu anda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz zaten. Her CHP’li cesur olmak zorundadır. 'Cesuruz' diyeceksiniz. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz, eğemeyiz. Kuva-yi Milliye ruhunun CHP’lilerin ruhunda olduğunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bizim mücadelemiz bir hak mücadelesidir, bir bağımsızlık mücadelesidir. O nedenle genç arkadaşlarım üstlendiğiniz görev sıradan bir görev değildir" dedi.



'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'



Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin 100'üncü yılına girildiğine vurgu yaparak, "Geçen yüzyılda darbeler oldu. Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik fidan gibi ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden gençler idam edildi. 'Biraz sağdan asalım biraz soldan asalım' diye gencecik, fidan gibi evlatlarımız idam edildi ve bizi tarih yeniden göreve davet ediyor. Her birimizin tarih karşısında sorumluluğu var. Öyle geldiler bize baskı kurdular, biz geri adım attık. Bizim kitabımızda yoktur o. Biz öyle görmedik, öyle duymadık, öyle de yaşamadık. Mücadele ise sonuna kadar mücadele. Bu kararlı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek zorundayız" diye konuştu.



'CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ'



Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadıklarına dikkat çekerek, "İnsan olarak bakarız ve onun var olan bütün sorunlarını çözmek konusunda da her türlü çabayı gösteririz ve biz bu anlayışla ülkemizi yönetmek istiyoruz. Bizim bir başka görevimiz daha var, biz vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını topluma vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz, kul hakkı yemeyiz biz. Kul hakkı yiyenlerin din propagandası yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Haramilerin ne yaptığını da biliyoruz, çetelere hangi imkanların sağlandığını da biliyoruz. Birbirimize güveneceğiz, beraber yola çıktık. Türkiye’yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.



'GENÇLER, SİZLER O MİRASIN SAHİBİSİNİZ’



Kılıçdaroğlu, siyasetin zengin olma alanı değil halka hizmet etme alanı olduğunu vurgulayarak, "Eğer siz halkınıza hizmet etmeyip de cebinizi dolduruyorsanız onları siyaset arenasından tasfiye etmemiz lazım. Tasfiyeyi kim yapacak? Demokratik yollarla halkımız yapacak. Anlatacağız bunu gittiğimiz her yerde. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların doğru olmadığını anlatacağız. Eğer bu ülkenin gençleri geleceklerini dışarıda arıyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Gençlere söyledim, bir daha söylüyorum; sizin hayallerinizin tamamı benim hedefim olacaktır ve bu hedefi gerçekleştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği grup, gençler başka kişi değildir ve sizler o mirasın sahibisiniz, o mirası büyütmek zorundasınız" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından 99'uncu kuruluş yıl dönümüne özel CHP’ye üye olan 99 gençten 9’una parti rozetini taktı.