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Kılıçdaroğlu: İktidar, muhalefet demeden kucaklayacağız

20 Eylül 2022 Salı 15:01
Kılıçdaroğlu: İktidar, muhalefet demeden kucaklayacağız

ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde iktidar, muhalefet demeden kucaklayacaklarını belirterek, “Keşke burada Elazığ’ı yöneten yöneticiler de olsaydı. Çünkü Elazığ’a hizmet bu. Baskıdan ve korkudan gelemiyorlar. Bıktık artık. Bu ülke hepimizin, bayrak hepimizin. Gençler lütfen umutsuzluğa kapılmayın, demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz” dedi. 

Elazığ’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak 2020’de 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından depremden en çok etkilenen Sürsürü Mahallesi’nde yapılacak olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temel atma törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Faik Öztrak, Engin Özkoç ve Engin Altay ile çok sayıda milletvekili, partililer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Buraya gelen her öğrencinin ‘güzel bir okula gidiyorum, hakkını vermeliyim’ diyeceği bir okul oldu. Açık ihaleyle okulun ihalesini yaptık, ülkenin birçok ilinde firmalar ihaleye girdi. Buralı bir firmanın da ihaleyi alması bizi mutlu etti. Gençlerin ruhlarında ne ayrımcılık ne kayırmacılık ne de dışlayıcılık var. Nereye gidersek gidelim gençlerimiz bize sarılıyorlar. Hani ‘iş isterim’ demiyorlar ‘sadece adalet istiyoruz başkanım’ diyorlar. Sizin önderliğinizde 6’lı masa çok iyi gidiyor. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz yarın bu ülkenin başındasınız. Bu okul CHP’nin değil devletin okulu. Ne mutlu ki biz bugün Elazığ’a bu okulu yapıyoruz. Sonuçta gerçekten bu ülke ne acıyı yaşarsa yaşasın, bir arada sonuca ulaşmanın başarısını yaşadık. Gürsel Erol’a, genel başkanımıza, izin veren bakanlığa, belediyemizin meclis üyelerine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İktidar olduğumuzda sizlerle birlikte geldiğimiz zaman siz buraya tüm muhalefeti davet edersiniz” diye konuştu. 

‘İKTİDARA GELDİĞİMİZDE, NE İKTİDAR NE MUHALEFET DEMEDEN KUCAKLAYACAĞIZ’

Daha sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020’de yaşanan depremin ardından Elazığ’a geldiklerini belirterek, “Yardım kampanyaları yapıldı. Sadece bizim tarafımızdan değil herkes tarafından yapıldı. Ben burada ticaret lisesini okurken bir bina yoktu. Depremden hemen sonra bu kadar güzel bir binayı burada inşa ediyoruz. Bu durum beni gençlik yıllarıma götürdü. Ben de isterdim güzel bir okulum olsun, okula geldiğimde sıramı bulayım ama böyle bir durum yok ama Elazığ’ı, Harput’u ve öğretmenlerimi çok iyi biliyorum. Elazığ kadim bir kent. Bu konuda asıl çabayı gösteren Elazığ milletvekilimiz Gürsel Erol’dur. Evet çaba gösterdi, okulların yapılması lazımdı. Bu konuda deneyimliydik. Gençler burada eğitim görecek ve huzur içinde evine gidecek, veliler de o güzelliği onlarla birlikte yaşayacak. Uzun süre çalışıldığını Ekrem Bey açıkladı. İnşallah açılışına da geleceğiz. Binanın öğrencilere ne verdiğini hep birlikte göreceğiz. Keşke burada Elazığ’ı yöneten yöneticiler de olsaydı. Çünkü Elazığ’a hizmet bu. Baskıdan ve korkudan gelemiyorlar. İktidara geldiğimizde ne iktidar ne muhalefet demeden kucaklayacağız. Bıktık artık, bu ülke hepimizin, bayrak hepimizin. Hizmet için düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Adalet konusunda benim ne düşündüğümü sadece Türkiye’de 85 milyon değil, dünyadaki aklı selim herkes biliyor. Türkiye 7’ncisi sözlü sınavında eleniyorsa bir sorun vardır. Bunları bitireceğiz. Gençlerimizden şunu istiyoruz; okuyun, soru sorun. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi, herkesin karnını doyuracak refah boynumuzun borcudur. Gençler, lütfen umutsuzluğa kapılmayın, demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz”

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IktidarMuhalefetKemal Kılıçdaroğlu
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