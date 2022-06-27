Kılıçdaroğlu: İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü adalettir

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında düzenlenen İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı.



Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlendi. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tunus Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Mehdi Mabrouk, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Damir Mukhetdinov, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram, farklı ülkelerden katılımcılar ve akademisyenler katıldı. Programda Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu.





"GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASININ SORUNLARINI BİLMELİ VE YÜZLEŞMELİYİZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine önemli bir buluşmada önemli bir isimden alıntı yapmak istiyorum. Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum. Alıntı yapacağım kişi Karl Marx. Marx, 'Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir' der. Dolayısıyla, günümüz İslam Dünyası'nın sorunlarını bilmeli, tartışmalı ve hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 44. ayetinde, Yahudi din adamlarına hitaben, şöyle seslenilir; 'Siz insanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tavsiye ederken kendinizi unutuyor, bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz, öyle mi?' Ayeti kerime, 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?' sorusuyla sona erer. Elbette, burada hitap Yahudi din adamlarına yöneliktir ancak muhatabı tüm din adamları, tüm yönetici kadrolar, aslında tüm insanlıktır" dedi.









"İSLAM ADALETSİZLİĞE EŞİTSİZLİĞE İZİN VERMEZ"



Kılıçdaroğlu, "Değerli bilim insanları, benden çok daha iyi biliyorsunuz ki İslam, hangi gerekçeyle olursa olsun, adaletsizliğe, eşitsizliğe izin vermez. İslam, hangi gerekçeyle olursa olsun, kayırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe izin vermez. Bu bağlamda İslam, hangi sistemle yönetildiğimizle değil; nasıl yönetildiğimizle ilgilidir. Doğrudan, nasıl yönetilmemiz gerektiğinin yanıtını da kendisi verir. İslam açısından, kriter adaletle yönetilip yönetilmediğimizdir. Bu nedenle bizler, İslam'ın temel değerlerini savunuyormuş gibi görünerek, zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden; gerçek bağlamından kopartılarak sunulan sabır ve şükür tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı, ödünsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız" diye konuştu.





"İSLAM DÜNYASININ TEMEL PROBLEMLERİNİN TEK ÇÖZÜMÜ ADALETTİR"



Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Şunu artık hepimiz biliyoruz. Günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı adaletsizliktir. Dolayısıyla günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü de adalettir. Dünyadaki çatışma alanlarının yaklaşık yüzde 60'ını Müslüman ülkeler oluştururken, her gün binlerce Müslüman bizzat Müslümanlar tarafından öldürülüyorken, kafamızı kuma gömemeyiz. Ülkemiz özelinde dahi, gelir dağılımı eşitsizliği gün be gün artıyorsa, buna seyirci kalamayız."