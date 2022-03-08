Kılıçdaroğlu: Mutlaka Türkiye helalleşecektir

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, mutlaka Türkiye helalleşecektir, büyüyecektir, demokrasi gelecektir ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara güzel bir Türkiye vaat ettiklerini söyleyerek, "Beraber yaşayacağımız, kadın-erkek ayrımının olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum. Mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, mutlaka Türkiye helalleşecektir, büyüyecektir, demokrasi gelecektir ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir" diye konuştu.



'KADINLARA ŞİKAYET EDİYORUM'



Kemal Kılıçdaroğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şöyle dedi:



"Emeğiyle çalışan, hayatın kahrını çeken kadınlar. Üniversiteyi okuttuktan sonra oğluna kızına iş bulamayan, gece sokağa rahat çıkamayan kadınlar. Yılın sadece bir günü, 'bütün kadınlar bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz' diye düşünen kadınlara yasak getiren erkekler. Demokrasinin ne olduğunu bilmeyenler. Kadınların haklarını ellerinden almaya çalışanlar. Ve Ukraynalı kadınlar. Televizyonlarda, gazetelerde görüyorsunuz. Tarafların bir araya gelip uzlaşmaları lazım. Kadınlar pek çok sıkıntıya giriyorlar; ama dirençle hayata sarılmasını da biliyorlar. Hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almalarını istedik ve dedik ki 'parlamentonun yarısı kadın yarısı erkek olsun.' Teklif hazırlandı. 400'e yakın kadın kuruluşuna gönderildi, son şeklini aldı. Genel Kurul'da size sağlamak istediğimiz bu teklifi AKP'nin ve MHP'nin kadın milletvekilleri de dahil reddettiler. Kadınlara şikayet ediyorum."



'GIDA KRİZİ İÇİN ÖNLEM ALINMASINI SÖYLEDİM'



Kılıçdaroğlu, aylardır gıda krizi geldiğini ve önlem alınması gerektiğini söylediğini hatırlatarak "Gıda krizinin geleceğini görmüyorlar. 'Kış ayları geliyor, bakın insanlar faturalarını ödeyemeyecekler, aman bir kara-kış fonu kurun' diye defalarca söyledim yine yapmadılar. Ama CHP’li belediyeler bunların tamamını yaptılar. Faturasını ödeyemeyecek durumdaki ailelerin faturalarını ödediler. Bunlar tam tersini yaptılar; zam üstüne zam yaptılar, enflasyon sopasını fakirin fukaranın sırtında kırdılar" dedi.



'ANADOLU'NUN İÇİ BOŞALIYOR'



Kılıçdaroğlu, esnafın zamlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Erzurum’da esnaf, 'Elektrik 2 bin lira geliyordu, bu ay 7 bin 500 lira geldi. Vatandaş 4 tane domates alabiliyor, artık kiloyla almak yok' diyor. Doğru söylüyor. Esnaf arkadaşımız hiç meraklanmasın; çünkü geliyor gelmekte olan. Anadolu'nun içi boşalıyor. Yatırım büyük ölçüde batıya kaydı. Eskiden Anadolu kaplanları vardı. Eskiden 'Van' diye görkemli bir ilimiz vardı hala var; ama maalesef biraz boynu bükük. Çünkü sınır ticaretinde ciddi kısıtlamalar gelmiş vaziyette. Bütün sınırlarda bulunan illerimizin diğer ülkelerle sınır ticareti yapmasını isteriz. Kilis bunun çok tipik bir örneğidir. Bunun yasal bir zemine oturması bizim açımızdan çok değerlidir. Bu kısıtlamalar var biliyorum. Vanlı kardeşlerime sesleniyorum; hiç meraklanmayın Van'ın tarihini de coğrafyasını da turizm alanında yükselteceğiz. Van’ın kahvaltısını her yabancının da tatmasını isterim. Van’ı gerçek anlamda büyütmeye bu kürsüden söz veriyorum" ifadelerini kullandı.