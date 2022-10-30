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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan KaramollaoÄŸlu'na tebrik mesajÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi'nin 8. OlaÄŸan Kongresi'ndeÂ yeniden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Temel KaramollaoÄŸlu'na tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi.

30 Ekim 2022 Pazar 23:50
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan KaramollaoÄŸlu'na tebrik mesajÄ±

Saadet Partisi'nin 8'inci OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nde Temel KaramollaoÄŸlu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yeniden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen KaramollaoÄŸlu'nu Twitter hesabÄ±ndan tebrik etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu mesajÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Millet Ä°ttifakÄ± ortaÄŸÄ±mÄ±z Saadet Partisi'nin 8. OlaÄŸan Kongresi'ndeÂ yeniden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen SayÄ±n Temel KaramollaoÄŸlu'nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. TÃ¼rkiye'yi yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rmak iÃ§in, saatimiz iktidara ayarlÄ±."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluSaadet PartisiTemel KaramollaoÄŸluKongreTebrik
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