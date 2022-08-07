Kılıçdaroğlu'ndan partisinin 90 bininci kadın üyesine rozet

ANKARA (DHA)

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 90 bininci kadın üyesi Kütahyalı esnaf Adalet Bayrakkaya'yı makamında kabul etti. Kabulde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hatice Semerci, Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol da yer aldı. Kılıçdaroğlu, bir süre rozetini taktığı Bayrakkayı'yı dinledi.

Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Kılıçdaroğlu, "Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT), ana gündem maddelerimizden birisi. Israr ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı. Fakat hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde çözeceğiz. Esnaf ekonomik bir darboğazda. Kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda kaldığını biliyoruz. Bu sorun sadece Kütahya'ya özgü değil, maalesef ülkenin genelinde yaşanıyor. En alt gelir grubunda olanlarsa barınma, yeme içme gibi en temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor. Vergi adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor. Çiftçilerse ne gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor. Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken olan halka oluyor. Bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak. Seçime az kaldı, sabredin" dedi.