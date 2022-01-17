Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.



ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'na; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile milletvekilleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, son 10 yılda kent olarak hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik anlamda geri gittiklerini belirterek, "Suriye savaşı dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 binin üzerinde resmi rakamlarla misafir ağırlıyoruz ama 300 binin üzerinde de kayıtsız Suriye’den gelen misafirimiz var ve Hatay halkı yaklaşık 900 bin civarında misafire 10 yıldır karşılıksız bakmaktadır. Bundan da gücenmiyoruz ama istiyoruz ki o coğrafya bir an önce huzur bulsun" diye konuştu.



'ÜLKELERİNE GİTMELERİNİ İSTEYECEĞİZ'



CHP lideri Kılıçdaroğlu da tarih konusunda Hatay'ın kadim kent olduğunu dile getirerek, "İnançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Sayın Başkan 900 bin Suriyeliye baktıklarını ifade etti ve Suriye'de yaşanan dramın Hatay’a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın başkanım şöyle bir sözümüz var. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında babalarının, atalarının topraklarında çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak" dedi.



'ATATÜRK O TALİMATA UYMAMIŞTIR'



Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hatay konusuna verdiği öneme dikkat çekerek şunları söyledi:



"Okuduğum kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul’daki sarayın arasındaki ihtilaf, uyuşmazlık ilk önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun’dan Orta Doğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem Suriye’de görevlidir ve talimat gelmiştir; ‘İngiliz askerleri oradan Orta Doğu’ya geçecekler’ diye. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı tekrardan uyarır. Der ki ‘Buradan geçecekler ama bu Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir’. Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir; ‘Hayır bu talimata uyacaksınız’ diye ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği de daha var. Hatay’ın korunması aslında çok öncelerde, Cumhuriyet’in ilanından önce Mustafa Kemal’in kafasında vardır. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde bir hukuk sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır."