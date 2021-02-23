ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye topraklarında yaşayan hiç kimsenin terörü savunamayacağını, terörün bir insanlık suçu olduğunu bildirdi. Masum insanların öldürülmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Teröre karşı ortak mücadele edilmesi lazım, ortak bir davranış sergilenmesi lazım. Her yerde her ortamda söyledik; terör kimden nasıl gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Teröre karşı durmak bizim görevimizdir. Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Teröre karşı mücadele ciddi bir olaydır. Yurt dışı destekçileri var. Finans kaynaklarının büyük kısmı oralardan sağlanıyorsa, terörle mücadelede en etkin araç terör örgütünün finans kaynaklarını kesmektir. Bu yapıldı mı bu konuda çaba harcandı mı? Terörle mücadele sadece teröristi öldürmek değildir. 40 yıldır yapıyoruz bunu zaten. Terörün beslendiği bütün kaynakları kesmek zorundasınız. Bunun için mücadele etmek zorundasınız" dedi.



'SORUMLUSU KİM?'



Kılıçdaroğlu, Gara operasyonuna ilişkin Meclis Genel Kurulu ve siyasi parti genel başkanlarına bilgilendirme yapıldığını anımsatarak, "Geçen haftaki grup toplantısında 5 soru sordum. Bu insanlarımız ölmeyebilir, hala hayatta olabilirdi. 'Operasyon başarısız oldu' dedin. Sorumlusu kim? Sorumlusu olması lazım. 'Operasyonu şöyle yapacaksın' demişler, gitmiş yapmış asker. İki yüzbaşı ve bir askerimiz ayrıca şehit oldu. Hiçbir görevli böyle bir operasyonu kabul etmiyor. Bu yanlış bir operasyon. Biz bunu söyledik, bir sürü hakaret. Bu sorulara hala cevap almış değilim. Bana hakaret edeceğine millet bu soruların cevabını bekliyor, çık bu sorulara cevap ver" diye konuştu.



Pandemiye rağmen AK Parti kongrelerinin yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Burada Covid-19 hiç olmuyor, Covid-19 kadar akıllı bir virüs yok. Öte yandan kıraathaneler kahvehaneler kapalı. Esnaf perişan. Bari HES koduyla gelsinler açsınlar. Ensaf destekleyeceğiz ve bu ülkede huzur içinde yaşayacağız" dedi.