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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 14:42
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz

DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Diyarbakır'da esnafla buluştu. Esnaf ziyaretinin ardından, açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi hep birlikte aydınlığa çıkaracaklarını belirterek, "İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir kişinin işi olursa, evine ekmek götürürse, huzur içinde gelir elde ederse alın terinin karşılığını alırsa, bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine, kökenine inmek lazım. Hiçbir insan gidip de rögar kapağını çalmak istemez ama aç ise ne yapsın bu adam? Dolayısıyla olaya bir de bu cepheden bakmak lazım ama dediğim gibi az kaldı. İnşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz hiç endişe etmeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle Diyarbakır'a geldi. Sabah, bir otelde kanaat önderleri ve kadınlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İş yerlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Kılıçdaroğlu'na Mustafa Kemal Atatürk'ün çerçeveli fotoğrafını hediye etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'ni ziyaret etti. Bölgede dengbej olarak adlandırılan halk ozanlarının seslendirdiği eserleri dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bu kültürü yaşatanlara şükran borçluyuz. Kaybolmasını da istemeyiz. Çok zengin bir kültür. Bunu yaşatmak için verdiğiniz mücadele de takdire değerdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN VAR OLAN SORUNLARININ TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ'

Ziyaret sonrası Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay'la bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Herkes huzur istiyor, gelir istiyor, kazanç istiyor. Kucaklaşmak istiyor. Büyük sıkıntılar var. Bunun da farkındayım. Zaten o sıkıntıları yerinde görmek ve sizleri dinlemek için buraya geldim. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunları aşacağız. Birlikte aşacağız, kucaklaşacağız, sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız. Uyuşturucu sorunu çok ağır bir sorun. Türkiye'nin her yerinde maalesef var. Hiçbir uyuşturucu baronu hapiste değil ama biri laf etti diye yakalayıp hapse atıyorlar. Niye uyuşturucu baronları hapiste değil. Uyuşturucu baronlarının arkasındaki siyasi güç hangisi. Bunları da düşünün. Bunları da sorgulayın. Biz de sorguluyoruz. Bu konu üzerinde de duruyoruz ayrıca. İnşallah hep beraber Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir kişinin işi olursa, evine ekmek götürürse, huzur içinde gelir elde ederse alın terinin karşılığını alırsa, bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine, kökenine inmek lazım. Hiçbir insan gidip de rögar kapağını çalmak istemez ama aç ise ne yapsın bu adam? Dolayısıyla olaya bir de bu cepheden bakmak lazım ama dediğim gibi az kaldı. İnşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz hiç endişe etmeyin."

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE ÖĞRETMENEVİNDE GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır'a dün gece gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül Biçer ve Celil Begdaş ile öğretmenevinde bir araya geldi. PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa’ya geçen yıl 29 Temmuz’da kavuşan, ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer ile 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Velil Begdaş ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, CHP sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDiyarbakır
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