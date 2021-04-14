Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1378
ALTIN
454.901
DOLAR
8.1215
STERLİN
11.1832
EURO
9.6955
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
7.324 m² arsa icradan satılık
7.324 m² arsa icradan...
66 öğretim üyesi alınacak
66 öğretim üyesi alınacak

'Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim tarafından 4 Şubat 2018'de kullanılan klor gazı saldırısıyla ilgili, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) yayımladığı rapora ilişkin "Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 08:42
0 Okunma
'Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur'

Dışişleri Bakanlığı, KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yayımladığı 2'nci raporla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır" denildi.

'SORUŞTURMA EKİBİ, KİMYASAL SİLAH SALDIRISINDA REJİMİN SORUMLULUĞU ORTAYA KOYMUŞTUR'

Yapılan açıklamanın devamında, KSYÖ'nün yayımladığı rapora vurgu yapılarak, "Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKimyasal SilahSavaşSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
Bahçeli: Bildirinin arkasında duranlar vuzuha kavuşturulacaktır
Bahçeli: Bildirinin arkasında duranlar vuzuha kavuşturulacaktır
Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans