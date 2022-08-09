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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdır

09 Ağustos 2022 Salı 15:57
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdır

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Silah zoru ile bizi dışarı atanlar, bilmelidirler ki; Kıbrıs halkı, zorunluluktan kendi devletini kurmuştur. O devleti aşama aşama geliştirmiştir. Şimdi KKTC olarak Kıbrıs halkı, kendi egemenliğinde ısrarlıdır. Egemenlik fevkalade önemlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. 2020'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından KKTC'nin yeni bir siyaseti benimsediğini aktaran Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlikle bir yere varılabileceğini, federasyon temelinde bir anlaşma ile Kıbrıs Türk halkının yaşamasının mümkün olmayacağını söyledi. Tatar, federal temelde bir anlaşma sonucunda Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Türkiye'nin garantörlük hakkının sonlanacağını ve Türk askerinin de zaman içerisinde Ada'dan çekileceğini, bunun ise kendileri için 'sonun başlangıcı' olacağını belirtti.

'KIBRIS HALKI ZORUNLULUKTAN KENDİ DEVLETİNİ KURMUŞTUR'

Tatar, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nın direkt uçuşlara açılması ve özel şirkete devredilmesi hakkında kendisine bir öneri geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu, KKTC'nin egemenliğinin aşağılanması demek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin otoritesinin kuzeye yayılması demek. Şu anda bizim yürekle savunduğumuz egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statü temelinde yeni siyasetimizi bir bakıma daha da aşağı çekmek için sunulan sinsice bir öneri. Eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan 2 ayrı devletin iş birliği ve eşit statüsünün kabul edilmesi gerekli. 1960 anlaşmalarında ifade edilmektedir. 2 ayrı halkın müktesep hakkından kaynaklanan bir kuruluş anlaşmasıydı. Türkiye, bu şekilde garantör olmuştur. Silah zoru ile bizi dışarı atanlar, bilmelidirler ki; Kıbrıs halkı zorunluluktan kendi devletini kurmuştur. O devleti aşama aşama geliştirmiştir. Şimdi KKTC olarak Kıbrıs halkı, kendi egemenliğinde ısrarlıdır. Egemenlik, fevkalade önemlidir."

'İLERİYE GİTMEK DURUMUNDAYIZ'

Verdikleri mesajlar için Türk yetkililere teşekkür eden Ersin Tatar, "Rum tarafını sıkıştırmanın yolu; attığımız adımları daha büyük bir kararlılıkla ileriye taşımaktır. Maraş açılımını daha fazla geliştirmektir. Kendilerini gerektiğinde rahatsız etmektir. Çünkü onlar, bizi hep dar alana sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de o dar alanı kırarak ileriye gitmek durumundayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı TatarKıbrıs Halkı
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