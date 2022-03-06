Kurtulmuş: Elektrik enerjisinin yarısı, akaryakıtın ise dörtte 3’ü kamu kaynaklarından finanse edildi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen Ortak Akıl Platformu-Liderler Buluşması’na katıldı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve farklı bölgelerden çok sayıda iş insanının yer aldığı toplantıda ekonomik süreç ve izlenecek yol haritası soru-cevap ve önerilerle tartışıldı. Toplantı öncesi Numan Kurtulmuş sürece dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sürecin Türkiye’ye yansımalarını ve yapılabilecekleri iş insanlarıyla birlikte değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

AYAKTA KALMANIN ŞANSI ÜRETİM YAPMAK

‘Coğrafya kaderdir’ sözüne atıfta bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin çevresinde yaşanan olaylar açısından önemli bir söz sahibi olduğuna değindi. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek üretimin önemini anlatan Kurtulmuş, “Dünya zor bir süreçten geçiyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki 10 yıllar boyunca bu küresel çaptaki dengesizlikler ya da denge arayışları devam edecek. Sadece Ukrayna-Rusya arasında başlamış olan savaşı tek başına bir unsur olarak değerlendirmek olmaz. Bütün bu çatışma ortamlarının gerilim ortamlarının içerisinde hani derler ya ‘Coğrafya kaderdir’ diye Türkiye çok şükür büyük bir medeniyetin merkezi olarak, şimdiye kadar 24 medeniyete ev sahipliği yapmış, büyük bir devlet birikimi ve tecrübesine sahip, son derece genç nüfuslu ev büyük hedefleri olan bir ülke olarak bu coğrafyada nasıl konumlanacağı, nasıl şekilleneceği sadece Türkiye’nin geleceğini belirleyen bir unsur olmayacak. Başta coğrafyamız olmak üzere bütün dünyadaki siyasal ve ekonomik denklemleri yeniden inşa edecektir. Türkiye kendi üretimini sağlamak zorundadır. Türkiye’nin yeni hedefi budur. Bu bölgede ayakta kalabilmenin başka şansı yok. 2020 yılı başında gerçekleşen pandemi ve halen devam eden bu süreç, Türkiye’nin vaktinde zamanında aldığı tedbirler dolayısıyla en az hasarla atlatıldığını ifade edebiliriz" dedi.

“VATANDAŞI ENFLASYONUN ALTINDA OLABİLDİĞİNCE EZDİRMEMEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR"

Türkiye’nin vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalıştığını kaydeden Kurtulmuş, İMF gibi kurumlara ihtiyaç duyulmayacağını belirterek, “Bütün büyük ekonomilerin yüzde 5, yüzde 7, yüzde 10, yüzde 14 küçüldüğü bir dönem yaşadık. Sadece 2 ülke 2020 yılında bir büyüme ortaya koydu. Az da olsa Türkiye 2020 yılında bir büyüme gerçekleştirdi. 2021 yılı hızlı bir şekilde toparlanma yılı oldu. Türkiye yaklaşık yüzde 12 civarında bir büyüme ile dünya ikincisi oldu. Ayrıca 225 milyar dolarlık ihracatın fevkalade bir gelişme olduğunu da söyleyebilirim. Türkiye 2021 yılında üretimini arttırabilmiş, bu anlamda sanayi üretim kapasiteleri yüzde 80’ler seviyesinde gerçekleşmiş olan bir ülkedir. Türkiye İMF gibi kurumların gölgesine girmeyecek, onlardan talimat, onlardan teklif onlardan program alma durumuna düşmeyecek. Üreteceğiz, ihracatımızı arttıracağız, rekabet edeceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle dar ve belli seviyede geliri olan vatandaşlarımızın, düşük gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak olan tedbirleri de ortaya koyacağız. Başta asgari ücretin arttırılması olmak üzere bu anlamda da vatandaşı enflasyonun altında olabildiğince ezdirmemek için adımlar atılıyor. Ayrıca enerji alanında geçtiğimiz yıl Türkiye’de çok yüksek süspansiyonlar verildi. Elektrik enerjisinin yarısı, akaryakıtın ise dörtte 3’ü kamu kaynakları ile finanse edildi ki dünyada bu süreçte hiçbir ülke böyle bir desteği vatandaşına sağlayamadı" diye konuştu.