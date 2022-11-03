KurtulmuÅŸ: Neredeyse Rusya ile konuÅŸabilen tek Ã¼lke TÃ¼rkiye kalmÄ±ÅŸtÄ±r

Ä°STANBUL -Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ, 21. YÃ¼zyÄ±lda Siyaset ve Yeni AÃ§Ä±lÄ±mlar Forumu'nun detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. KurtulmuÅŸ, tahÄ±l koridoruna deÄŸinerek, "BazÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin hasetle baktÄ±klarÄ±, kÄ±skanÃ§ baktÄ±klarÄ± gibi neredeyse Rusya ile konuÅŸabilen tek Ã¼lke TÃ¼rkiye kalmÄ±ÅŸtÄ±r. TahÄ±l koridoru sadece gÄ±danÄ±n dÃ¼nya piyasalarÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil kÃ¼resel barÄ±ÅŸÄ±n temin edilmesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli ve hayati bir damardÄ±r" dedi. KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonunun, aslÄ±nda bir barÄ±ÅŸ vizyonu olduÄŸuna da dikkat Ã§ekti. Â



AK Parti'nin iktidara geliÅŸinin 20'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 4-5 KasÄ±m tarihlerinde Ä°stanbul ÅžiÅŸli'deki bir otelde "21. YÃ¼zyÄ±lda Siyaset ve Yeni AÃ§Ä±lÄ±mlar Forumu" dÃ¼zenlenecek. Foruma, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±lacak. Ana temasÄ± 'Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in Ã¶neriler' olarak belirlenen forumla ilgili detaylarÄ± bugÃ¼n AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda paylaÅŸtÄ±. ToplantÄ±ya KurtulmuÅŸ'un yanÄ± sÄ±ra AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Åžen, AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ãœnal, Yalova Milletvekili Ahmet BÃ¼yÃ¼kgÃ¼mÃ¼ÅŸ ile AK Parti MKYK Ãœyesi AyÅŸe BÃ¶hÃ¼rler de katÄ±ldÄ±.Â



Prof. Dr. KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 5 KasÄ±m'da foruma katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin yeni dÃ¶neme iliÅŸkin vizyonunu, uluslararasÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getireceÄŸini sÃ¶yledi. Â



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TÃœRKÄ°YE'DE VESAYET TARÄ°HÄ°N Ã‡Ã–PLÃœÄžÃœNE ATILMIÅžTIRÂ



Prof. Dr. KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye'nin hayal edilemediÄŸi nice iÅŸlerin yapÄ±labildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Zihniyet deÄŸiÅŸimi gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ olsaydÄ± Ä°HA'lardan SÄ°HA'lardan deniz araÃ§larÄ±na kadar, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na kadar TÃ¼rkiye'deki bu atÄ±lÄ±mlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayabilirdi. Zihniyet devrimi aynÄ± ÅŸekilde yeni fikirleri araÅŸtÄ±rma, yeni fikirler altÄ±nda insanlarÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmek, ortak gelecek hayalini kurabilmenin sonucudur. TÃ¼rkiye'de vesayet tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye her alanda dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n milletleriyle yarÄ±ÅŸabilecek, teknolojiden her tÃ¼rlÃ¼ sanayi alanÄ±ndaki geliÅŸime kadar, eÄŸitimden sosyal yapÄ±ya kadar her alanda dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleriyle rekabet edebilecek bir Ã¶zgÃ¼vene sahip olmuÅŸtur. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonu bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir alt yapÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde yÃ¼kselen TÃ¼rkiye'nin yeni hedefidir. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± bu baÅŸarÄ±nÄ±n, geÃ§miÅŸte ortaya konulan bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sonucudur" dedi. Â Â



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Ä°NSANÄ° SORUNLARIN NASIL Ã‡Ã–ZÃœLEBÄ°LECEÄžÄ°NÄ°N DÃœNYA KAMUOYUNA SUNULMASININ ZEMÄ°NÄ°NÄ° HAZIRLAYACAKÂ



Sempozyum iÃ§in aylardÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ, "KÃ¶klÃ¼ ve kÃ¼resel sorun ve sÄ±namalara karÅŸÄ± bir cevap Ã¼retebilmek ve bunun da insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak doÄŸrularÄ± iÃ§in olmasÄ±nÄ± temin etmek durumundayÄ±z. Bu Ã§erÃ§evede hem dÃ¼nyadaki gerilim alanlarÄ±nÄ±n orta noktasÄ±nda olan, hem de gÃ¼Ã§ bakÄ±mÄ±ndan orta noktasÄ±nda olan TÃ¼rkiye olarak Ã¼zerimize bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±yla baÅŸlayan Karadeniz'deki ve Avrupa'daki gerilimlerin, zaten var olan, savaÅŸÄ±n kÃ¶rÃ¼klediÄŸi enerji, gÄ±da krizi gibi yeni sorunlarÄ±n ayrÄ±ca kÃ¼resel gÃ¶Ã§ krizinin merkezinde olan Ã¼lke olarak bÃ¼tÃ¼n bu sorunlara milli ve kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte cevap olabilecek kabiliyete sahip olmamÄ±z lazÄ±m. Bu sempozyum, insani sorunlarÄ±n nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini iliÅŸkin fikirlerin tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi, yeni tekliflerin, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden dÃ¼nya kamuoyuna sunulmasÄ±nÄ±n zeminini hazÄ±rlayacak bir platform olacaktÄ±r. 9 ayrÄ± panelde 70'e yakÄ±n konuÅŸmacÄ±nÄ±n iÅŸtirak edeceÄŸi uluslararasÄ± sempozyum icra edeceÄŸiz. Ana tartÄ±ÅŸma oturumu olacak. En sonunda da insanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in ortak fikirler baÅŸlÄ±klÄ± bir tartÄ±ÅŸma oturumu gerÃ§ekleÅŸecektir" ifadelerini kullandÄ±. Â



TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI ASLINDA BÄ°R BARIÅž VÄ°ZYONUDURÂ



Prof. Dr. KurtulmuÅŸ, "Sempozyumumuzun da kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte hakikatin, iyiliÄŸin bulunmasÄ± yolunda aranan hakikatin gerÃ§ekleÅŸmesine yarayacak sÃ¶zlerin fikirlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu ve bundan sonra yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n ana fikri TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'dÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Allah'Ä±n izniyle, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, dÃ¼nya iÃ§in TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olarak her alanda gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak ve yoluna devam edecektir. TÃ¼rkiye kendi iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼ce ulaÅŸtÄ±ysa, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, 2023'te kapÄ±larÄ± milletimiz tarafÄ±ndan sonuna kadar aÃ§Ä±lacak olan TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± ile birlikte TÃ¼rkiye kÃ¼resel vesayet dÃ¼zenleriyle de mÃ¼cadele ederek insanlarÄ±n iyiliÄŸine olan sonuÃ§larÄ± ortaya koyacaktÄ±r. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonu, aslÄ±nda bir barÄ±ÅŸ vizyonudur" diye konuÅŸtu. Â



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NEREDEYSE RUSYA Ä°LE KONUÅžABÄ°LEN TEK ÃœLKE TÃœRKÄ°YE KALMIÅžTIRÂ



Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ tahÄ±l koridoruyla ilgili olarak, "TÃ¼rkiye, Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda devam eden savaÅŸÄ±n ilk anÄ±ndan itibaren SayÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir barÄ±ÅŸ vizyonunu ve misyonunu Ã¼stlenmiÅŸtir. Her iki Ã¼lkeyle de bÃ¼tÃ¼n konularÄ± her platformda mÃ¼zakere edebilen, sÃ¼rekli diyalog kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutarak Rusya-Ukrayna arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ve mÃ¼mkÃ¼nse bir an evvel barÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in gayret sarf etmektedir. BazÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin hasetle baktÄ±klarÄ±, kÄ±skanÃ§ baktÄ±klarÄ± gibi neredeyse Rusya ile konuÅŸabilen tek Ã¼lke TÃ¼rkiye kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun Ã¶nemli ve deÄŸerli olduÄŸunu biliyoruz ve bu barÄ±ÅŸ vizyonumuzu her alanda sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸiz" dedi. Â



TAHIL KORÄ°DORU KÃœRESEL BARIÅžIN TEMÄ°N EDÄ°LMESÄ° BAKIMINDAN HAYATÄ° BÄ°R DAMARDIRÂ



KurtulmuÅŸ, "Bunun nihai olarak sonuÃ§larÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. DÃ¼n itibariyle TahÄ±l Koridorunun yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±, Rusya'nÄ±n Ukrayna'dan aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± gÃ¼vence karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ukrayna tahÄ±lÄ±nÄ±n uluslararasÄ± piyasalara aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± temin iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeniden kabul etmiÅŸ olmasÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r. Bu savaÅŸÄ±n devamÄ±yla birlikte, Â 10 yÄ±llar boyunca konuÅŸtuÄŸumuz bir gerÃ§ek hemen yanÄ±mÄ±za geldi. 10 yÄ±llardÄ±r dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde gÄ±da, enerji, su kriziyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyorduk. Ä°ÅŸte geldi, enerji krizi. Hemen kapÄ±mÄ±zda su krizi. BunlarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olan dÃ¼nyayÄ± iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz bir Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸi aÅŸikardÄ±r. Bu vesileyle, tahÄ±l koridoru sadece gÄ±danÄ±n dÃ¼nya piyasalarÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil kÃ¼resel barÄ±ÅŸÄ±n temin edilmesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli ve hayati bir damardÄ±r" diye konuÅŸtu. Â



KurtulmuÅŸ, "GÄ±danÄ±n sadece zengin Ã¼lkeleri istifade etmesi deÄŸil, Â aynÄ± zamanda Afrika'nÄ±n yoksul Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere, dÃ¼nyanÄ±n yoksul bÃ¶lgelerinin istifade etmesi, zaten kÄ±tlÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan fakir Ã¼lkeler iÃ§in Ã¶nemlidir. TahÄ±l koridoru barÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lan bir koridor olsun ve Ukrayna Rusya arasÄ±ndaki mesele bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle hallolduÄŸu bir dÃ¶neme girilsin" dedi. Â



BAÅžÃ–RTÃœSÃœ ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° BÃœTÃœN SÄ°YASÄ° PARTÄ°LERÄ°N ORTAK BAÅžARISI OLURÂ



BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Prof. Dr. Numan KurtulmuÅŸ, "BÃ¶yle bir niyetle TÃ¼rkiye'nin ikinci partisi gÃ¼ndeme giriÅŸ yaptÄ±. O zaman bu konunun TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, bir daha kim hÃ¼kÃ¼mette olursa olsun bu konunun istismar edilmeyeceÄŸi bir dÃ¼zenlemenin yapÄ±lmasÄ± siyasetin sorun Ã§Ã¶zme kabiliyeti bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli bir Ã¶deviydi. AK Parti olarak yeni bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ meselesinin tamamen Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ya da baÅŸÄ± aÃ§Ä±k TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ±n istedikleri bÃ¼tÃ¼n kÄ±yafetlerle, toplumsal hayatÄ±n bÃ¼tÃ¼n katmanlarÄ±nda yer almasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir dÃ¼zenlemeye ihtiyaÃ§ vardÄ±. Bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±k. TÃ¼rkiye'de ailenin gÃ¼Ã§lendirilmesiyle ilgili anayasaya aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± bir madde ilave edilerek, TÃ¼rkiye'de anayasal deÄŸiÅŸiklikle hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanlarÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi iÃ§in bir adÄ±m siyasi partilerle paylaÅŸtÄ±k. Ãœmit ediyorum ki bÃ¼tÃ¼n siyasi partiler bu meseleyi bir siyasi tartÄ±ÅŸma olarak deÄŸil, milletimizin tamamÄ±nÄ± ilgilendiren bir hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k geniÅŸletilmesi olarak gÃ¶rÃ¼rler. Bu anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifimize olumlu cevap vererek, hatta referanduma gitme gereÄŸi olmadan, doÄŸrudan doÄŸruya parlamentoda yeterli oyu alarak bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼lmesine katkÄ± sunarlar. Bu baÅŸarÄ±, eÄŸer bÃ¶yle bir sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±karsa ÅŸu andaki 27'nci dÃ¶nem parlamentonun ortak baÅŸarÄ±sÄ± olur. BÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin ortak baÅŸarÄ±sÄ± olur. Parlamentoda grubu olan siyasi partilere, bu konuyu bir kez daha hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin geniÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde bakmalarÄ±nÄ± tavsiye eder desteklerini beklediÄŸimizi ifade ederi"Ã¶ diye konuÅŸtu. Â



GÃ¶Ã§ ve gÃ¶Ã§men meselesi ile ilgili de aÃ§Ä±klamalarda bulunan Prof. Dr. KurtulmuÅŸ, "YabancÄ± gÃ¶Ã§men meselesinden fevkalade etkilenmiÅŸ bir Ã¼lke olarak, bu gÃ¶Ã§, gÃ¶Ã§men ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸman meselesinin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã¶zellikle Avrupa siyasetinin en Ã¶nemli meselelerinden birisi olduÄŸunu bildiÄŸimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandÄ±. Â