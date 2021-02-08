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Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 16:37
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Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak

BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7’nci Olağan İl Kongresi için kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayburt Valili'ğini ziyaret ederek, Vali Cüneyt Epçim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayburt'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve ortak hedeflere yönelebilme kabiliyeti olduğunu kaydetti.

 Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürü, medeniyeti son derece zengin, nüfusu oldukça kalabalık ve genç nüfusu son derece canlı olan bir ülke olduğunu ifade ederek, “Selçuklu ve Osmanlı’nın varisi olan bu milletin, bugün sahip olduğu imkanlar, potansiyeller itibariyle büyük bir bölgesel güç, çok ciddi bir küresel aktör olma potansiyeline dönüştüğü bir süreçteyiz. Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır. Bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye yeni dünyada da çok daha güçlü bir şekilde var olma mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'yi güçlü ve büyük ülke yapma mücadelesini verirken en büyük gücümüz ise; devlet, millet kaynaşmasıdır. Devletin millete tepeden baktığı ve milleti dizayn etme çabalarının olduğu dönemler geride kaldı. Devlet ve millet olarak iç içe, el ele, gönül gönüle olduğu zaman bu ülkenin aşamayacağı hiçbir problemi yoktur. Pandemi sırasında da en büyük gücümüzün bu olduğunu bir kere daha görmüş olduk” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ İSTİKAMETİNDE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

"Bu pandemiyi geride bırakacağız ve Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diyen Kurtulmuş, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın en ücra köşedeki vatandaşlarımızın dahi yanında yer alabilecek şekilde hazırlıklı olduğu, devletin varlığı gücünü hissettirdiği, vatandaşımızın da büyük bir sevgi ve sempatiyle kamu görevlilerimizin bu desteklerine karşı şükran borcu içerisinde yer aldığı bir dönemi gördük. İnşallah Kovid-19 geride kalacak. Bu pandemiyi geride bırakacağız ve Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz yolumuza devam etmek isterken, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler tabii ki olacaktır. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin bu güçlü yürüyüşünü durdurmak isteyen güçlere karşı da bir arada, beraber, el ele, gönül gönüle olacağız. Siyasi düşünce ve yaşam tarzı itibariyle farklılıklarımız olabilir. Bunların hepsini bir kenara bırakarak Türkiye’nin ortak hedefleri istikametinde bir araya geleceğiz. Daha güçlü bir şekilde bu ülkenin ileriye doğru yürüyüşünü inşallah sürdüreceğiz. Bunun yolu da tek tek şehirlerimizin her birinin güçlü olmasından geçiyor. Türkiye toprakları içerisinde yer alan aziz vatanımızın her birisi birbirinden değerli her bir şehrimizi her alanda daha da ileriye götürebilmek için el birliği ile gayret edeceğiz. Bunun sonucunu da inşallah alacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşTürkiyePandemi Süreci
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