Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.532,16
ALTIN
1.030,94
DOLAR
17,27
STERLİN
21,11
EURO
18,11
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Flaş Haber
Libya tezkeresi Meclis'te
Kapat

Libya tezkeresi Meclis'te

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Haziran 2022 Pazartesi 15:03
Libya tezkeresi Meclis'te

ANKARA - Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen sürenin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesinde, amacın Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin bu ülkedeki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek olduğu belirtildi. Libya'ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanınca belirlenmek üzere, tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Libya Tezkeresi Mecliste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Fatih Erbakan: Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz
Fatih Erbakan: Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz
Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak
Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans