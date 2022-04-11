Mansur Yavaş: Belediye başkanı sadece görevini yapmalı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisi ile ilgili cumhurbaşkanı adaylığı çağrısına ilişkin, "Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, 40 dakika süren görüşmede Akşener'i seçildikten sonra geçen 3 yılın değerlendirmesini yapacağı, mayıs başında düzenleyeceği toplantıya davet etti. Toplantının ardından Akşener ve Yavaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Mansur Yavaş ve ekibine ziyareti için teşekkür ederek, "Mayıs başında '3 yılda ne yaptık ne ettik, hangi hizmetleri, nasıl yaptık' deyip, hesap verme adına bir çalışma planlamış. Beni ve partimizdeki arkadaşlarımızı davet etmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette o davete icabet edeceğiz ve başarılı çalışmalarının, sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye’de nasıl olması gerektiğini somut olarak gösteren; hem pandemi de hem ekonomik zorluklar yaşanan şu dönemde yoksulun, zorda olanın yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine birilerinin cebini doldurmak yerine fakir fukaranın, yoksulun yanında olarak onların nefes almasını sağlayarak, somut adımlar atıp, sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle ve bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum bu nezaketi için" dedi.



'GÜZEL BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ'



Başkan Yavaş da 8 Nisan 2019'da görevi devraldığını hatırlatarak, "8 Nisan 2022'ye geldik. Önümüzde 2 yıl daha var; ama biz alışkanlık yaptırıp, yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın ne olduğunu anlatıp bir de bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı’nın genel başkanlarını hepsini davet edip, o gün sizlerin de huzurunda Ankara’da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu ve bundan sonraki 2 yıllık süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız. Ankara halkının da bunları duyup, varsa beklentileri mutlaka onlar bize ‘şunları da yetiştirin’ diyeceklerdir" diye konuştu.



'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'



Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım."