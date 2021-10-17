Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak

ANKARA

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir gündemle çalışacak. Salı günü Genel Kurul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile ilgili verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl süreyle daha uzatılması isteniyor.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Çarşamba günü de AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde 'Kooperatif Bilgi Sistemi' kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor. Teklifle ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, 1 ay içinde sonuçlandıracak ve sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

Çarşamba günü ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yine AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

ÇEK KANUNU'NA PANDEMİ AYARI

Çek Kanunu'nda öngörülen değişiklik ile Covid-19 salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması ve işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu çerçevede; üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanıyor.

FUAT OKTAY, BÜTÇE SUNUMU YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yapacak. Bütçe görüşmeleri ise kasım ayının ilk haftası başlayacak.