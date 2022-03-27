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Meclis'te Seçim Kanunu teklifinin görüşmelerine başlanacak

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren 'Seçim Kanunu' teklifinin görüşmelerine başlanacak. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 17:19
Meclis'te Seçim Kanunu teklifinin görüşmelerine başlanacak

ANKARA(DHA)

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü; 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içindeki her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri kanundan çıkartılacak. 

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

TBMM Adalet Komisyonu, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle; kadına karşı şiddette işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getirilecek. Kadına yönelik hem 'yaralama' hem de 'kasten öldürme' eylemlerinde cezaların artırılması öngörülüyor. Kadına yönelik şiddette 'iyi hal' indirimi de kaldırılıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları ile teklifte yer alıyor.

Bu hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve  Spor Komisyonu'nda 60 maddelik 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla en fazla 2 yıllık sözleşme yapabilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönemin borçlarından sorumlu tutulacak. (DHA)

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MeclisSeçim KanunuGörüşmeTBMMYeni ÇağrıMilletvekili Seçimi Kanunu
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