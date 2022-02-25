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Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

MEMLEKET Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Şubat 2022 Cuma 10:16
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'ni eleştirdi. Çelebi, "Israrlı uyarılarıma rağmen 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Partinin kurucuları arasında yer aldığını anımsatan Çelebi, "Partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ÇelebiMemleket PartisiIstifa
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