Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...

Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde, emekli öğretmenleri ziyaret etti.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:47
Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Üsküdar'da bulunan Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde yaşayan öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Akşener'e eşlik etti. Akşener, huzurevinin salonunda öğretmenlerle sohbet ettikten sonra hepsine hediye verdi. Daha sonra huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Orhan Şide'nin çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezdi. Şide, sergideki çalışmalardan 3 tanesisini Meral Akşener'e hediye etti. Öğretmenlerle beraber öğretmen marşı söyleyen Akşener, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından huzurevinden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMeral AkşenerValidebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zafer Partisi lideri Özdağ, Kilis'te
Zafer Partisi lideri Özdağ, Kilis'te
DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var
DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var
Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir
Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans