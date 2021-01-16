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M.Fatih AS, AK Parti Haliliye İlçe Başkan Adayı olarak müracaatını yaptı

M.FATİH AS, AK PARTİ HALİLİYE İLÇE BAŞKAN ADAYI OLARAK BENDE VARIM DEDİ 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ocak 2021 Cumartesi 12:45
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M.Fatih AS, AK Parti Haliliye İlçe Başkan Adayı olarak müracaatını yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Genç Dinamik Girişimci İş Adamı Şanlıurfa AS TOR Seyahat  Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Fatih AS Ak Parti Haliliye İlçe Başkan Adaylığını Açıkladı.
Ak Parti Haliliye İlçe Başkan Adayı M. Fatih AS, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Ak Parti Haliliye İlçe Başkan Adayı Olmasından dolayı açıklamalarda bulundu.
As, Bizler Ak Parti `nin neferleri olarak Sayın Ak Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan  `ın yolunda giden Ak Parti ` mizin Ak Neferleri olarak Ak Parti Haliliye İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Aksu `un görevden ayrılmasından dolayı. Bizde Ak Parti Haliliye İlçe Başkan Adaylığı için Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Sayın Avukat Orhan Çelik `i Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında ziyaret ederek. Ak Parti Haliliye İlçe Başkan Adaylık Müracaatını yaptık. İlçemiz için, Şanlıurfa ilimiz için, Ülkemiz için ve Ak Parti`  miz için hayırlı uğurlu olsun. Bu kutlu yolda tüm aday olan dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum dedi.


YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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