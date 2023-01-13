MHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

TBMM - Akçay, yaptığı açıklamada, Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan saldırıyı kınadığını belirtti.

Daha önce benzer saldırıların yapıldığını, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer saldırıların yinelendiğini anımsatan Akçay, "Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'nın değişik ülkelerine yuvalanan bu alçak terör örgütü PKK'yı bünyesinde barındıran, adeta Avrupa'da PKK'nın yuvası haline dönüştüren bu ülkelerin rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu yapılan saldırılardan İsveç'teki şerefsiz teröristler kadar İsveç hükümeti de yetkilileri de sorumludur." ifadelerini kullandı.

Akçay, Avrupa'da terör örgütü üyelerini barındıran ülkelere seslenerek, bu ülkelerden, terör örgütü üyelerini ülkelerinde barındırmaktan vazgeçmelerini istedi.

Bu ülkelerin, terör örgütü üyelerinin kendilerine de saldıracağını anlamaları gerektiğini vurgulayan Akçay, "Hiçbir bahanenin ardına sığınmamaları gerekir. Doğru dürüst tepki veremeyen İsveç hükümeti, eğer terör örgütünü hala beslemeye, barındırmaya devam ederse elbette Türkiye de bu ülkelere karşı, gereken tavrı ve tutumunu da artırarak devam ettirecektir." diye konuştu.

İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakata değinen Akçay, son yaşanan gelişmelerin üçlü mutabakatı olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Avrupa ülkeleri Türkiye'ye karşı verdikleri sözlerin hemen hemen hiçbirini yerine getirmiyorlar. Sadece birkaç yüzeysel söylemle geçiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Bizimle oyun oynamalarına, sinsi, iki yüzlü bir tavır göstermelerine tahammül etmemizi beklemesinler. Söylenecek çok söz var esasında, tekrar ediyorum. Bu saldırı, hem Cumhurbaşkanımıza hem de Türkiye'ye, Türk milletine karşı yapılmış alçak bir saldırıdır. Bu saldırılara Türkiye ve Türk milleti asla boyun eğmeyecektir, gereken tepkileri de gösterecektir."