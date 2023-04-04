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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

04 Nisan 2023 Salı 15:42
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

ANKARA AA- Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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