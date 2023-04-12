MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "TCG Anadolu" ile ilgili açıklama

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, TCG Anadolu'nun hizmete girmesi ve MİLGEM Firkateynleri Sac Kesme Töreni'nin, istikbale daha umutlu bakılmasının temel dayanaklarından sadece bir kısmı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle herkesin göğsünü kabarttığını, milli gururu okşadığını aktaran Bahçeli, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin itibar ve iftihar eseri olarak denize indirildiğini, seyrüsefere hazır hale getirildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi ettiğini anlatan Bahçeli, bu sene içinde, denizde ikmal ve muharebe destek gemisi Derya ile Piri Reis denizaltısının, ayrıca istif sınıfı ilk firkateyn İstanbul'un hizmete alınacağını bildirdi.

MHP Lideri Bahçeli, felaketler ne düzeyde olursa olsun yılgınlığa düşülmeyeceğine, en kesif saldırılar, en şedit suikastlar karşısında geri adım atılmayacağına, atalet ve acziyet gösterilmeyeceğine, iç barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen şirret kampanyalara teslim olunmayacağına işaret etti.

Türkiye'nin, geçmişinden ilham alarak, istikbalin yol haritasını çizdiğini ve bu yol haritasının Türkiye'yi Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü de önümüzdeki yeni yüzyılın anahtarıdır. Bu anahtarın kilitli kapıları açabilmesi için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde cumhurun lehine müstesna ve mutlak bir başarının tecelli etmesi yegane arzu ve amacımızdır.

Aziz milletimiz, kimin ne yaptığını, hangi kirli ittifakların kurulduğunu, kimin kimlerle yol yürüdüğünü ferasetiyle görmekte ve bilmektedir. Türkiye düşmanlarına selam duranlar, kucak açanlar, yeşil ışık yakanlar bellidir ve bilinmektedir. Küresel emperyalizmin kiralık tetikçisi bölücü terör örgütünün yanı sıra, cürüm, cinayet ve casus şebekesi olan Pensilvanyalı hainlerle ağız birliği, emel birliği, eylem birliği, hedef birliği içinde olan zillet partileri ayan beyan ortadadır. 14 Mayıs'ta ya 'Türkiye sevdası' diyeceğiz ya da Türkiye'nin geleceğine ölü toprağı serpmek için sıraya girenlere göz yumacağız. 14 Mayıs'ta ya milli ve manevi değerler ortak paydasında buluşacağız ya da istiklalimizin buhrana düşmesine mahkum olacağız. İstikbale, istiklalini ve istikrarını koruyarak ulaşmak isteyen bir Türkiye'nin dünya devler liginde üst sıralara oynaması, bununla mündemiç lider ülke mertebesine çıkması için tek çare Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tek çözüm de bir ahlak ve fedakarlık timsali olan Cumhur İttifakı'dır. Karar ve seçim büyük Türk milletinindir."

"Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır"

14 Mayıs seçimleri dikkate alındığında, birinci 5 yılı muazzam kazanımlarla geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, ikinci 5 yıllık döneme de mührünü vurması gerektiğini belirten Bahçeli, eser ve hizmet kervanının yarı yolda kalmaması, Türkiye'nin bir yol kazasına uğramaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, Türkiye Komünist Hareketi'nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP'nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisiyle, Sol Parti'nin ve Türkiye İşçi Partisinin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının potansiyel ortakları, birinci dereceden siyasi hısımlarıdır. Bunların alayı birden Türkiye'nin karşısında mevzilenmişler, yıkım ve yozlaşmanın egemenliği için harekete geçmişlerdir."

Zillet koalisyonunun en ciddi karın ağrısı...

Devlet Bahçeli, zillet koalisyonunun en ciddi karın ağrısının savunma sanayindeki kesintisiz elde edilen muhteşem kazanımlar olduğunu kaydederek, "Ne mutlu bizlere ki, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi hizmete girmiştir. TCG Anadolu imrenilmesi gereken bir teknolojik sıçramanın mahsulü, inancın, iddialı olmanın ve ilhamını ceddinden alan bir siyasi kavrayışın hayranlık uyandıran icraatıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin on yıllarca başkalarının eline baktığını, on yıllar boyunca kötü niyetli ülkelerin kullanıp hurdaya çıkardığı silahları kullanmanın adeta bir kader olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insansız hava araçları, hava savunma füzeleri, F-16'ların modernizasyonuyla ilgili haklı taleplerinin, parasını ödediği F-15 savaş uçaklarının Türkiye'den esirgendiğini anlattı.

Türkiye'nin artık kendi söküğünü dikecek, kendi eksiğini kapatacak, kendi ihtiyacını temin edecek bir aşamaya ulaştığını vurgulayan Bahçeli, "Daralan kuşatma sonunda yarılmıştır. Hükümetin sağlam duruşu, Türk mühendisinin bilgi ve görgüsüyle aşı tutmuş, mayası gelen ekmek tekneden taşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Lideri Bahçeli, Türk savunma sanayisinin, 5 milyar dolara yaklaşan ihracat tutarıyla ve 75 milyar dolara ulaşan proje hacmiyle dostları sevindirip düşmanları çatlattığını kaydederek, "İnanıyorum ki, savunma ve silah sanayinde mukayeseli üstünlüğe sahip olacağımız günler çok yakındır, Cumhur İttifakı bunun kefili, Türkiye Yüzyılı da müjdesidir." açıklamasını yaptı.

"Mavi vatanda boşuna hesap yapanlar unutmasınlar ki fıtrat değişmemiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyada ilk üç sırada bulunmasından vicdan ve izan sahibi her insanın memnun olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Böylesi bir Türkiye'nin dibe çekilmesine çanak tutanlar felaketin lekeli yüzleridir. Böylesi bir Türkiye'nin milli silah sanayindeki yükselişinden ürküp deliye dönenler, mesela BAYKAR şirketimizle düşmanca uğraşanlar kesinlikle ihanet içindedir. Türk milleti yıkımsever zillete izin vermez, vermeyecektir. Türk milleti bozgunda siyasi zafer rüyası gören zillete asla müsaade etmez, etmeyecektir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi olan 'çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alınması da deyim yerindeyse çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdır. Artık, bizim de denizlerde yüzecek bir uçak gemimiz vardır. Bizim de okyanuslarda Türk milletinin mesajlarını paylaşacak, haklarını savunacak bir gücümüz olacaktır.

Mavi vatanda boşuna hesap yapanlar unutmasınlar ki fıtrat değişmemiş ve aynıdır, zira bu kan yine o kandır. Hakkımızdan vazgeçmeyiz, çünkü hakkımız şerefimizdir. Akdeniz'i Türk gölü yapan Barbaros Hayrettin Paşa'nın emanetleri daha da ileriye taşınacaktır. Düşman gemilerini parmağıyla işaret edip alayını birden denizin dibine yollayan Turgut Reis'in hatıraları hep birlikte zirvelerin zirvesine çıkarılacaktır. Bunu Cumhur İttifakı yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başaracaktır. MHP de sonuna kadar destek olacaktır."