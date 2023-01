MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin ortak katılımıyla 13-14-15 Ocak 2023 tarihlerinde Kızılcahamam'da değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu toplantıların dava ve siyaset mücadelelerinde müessir sonuçlara kapı açacağına yönelik inancını dile getiren Bahçeli, "MHP önümüzdeki bahar mevsiminde gerçekleşmesi gündemde olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarıya da inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim sürecine girdiğimiz, bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesçe malumdur. Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir." diye konuştu.

"MHP iki alternatife de hazır"

MHP lideri Bahçeli, seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, TBMM'de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi ve mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespitinin iyi niyetli beklentileri olduğunu ifade etti.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. TBMM'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP iki alternatife de bihakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.

Muhalefet partileri şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse TBMM'de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır, milli iradenin tecelli meyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar; Halep oradaysa arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim."

"2023 seçimlerini riske atmayacağız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, cumhurun muazzez irade ve itibarıyla "Türk ve Türkiye Yüzyılı"nı gerçekleştirmeye, aynı zamanda lider ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren, yemin eden vatan ve millet sevdalıları olduklarını dile getirdi.

Seçim için bütün imkanları ve inançlarıyla hazırlık yaptıklarını; gerekli ve yeterli zihni ve siyasi demlenme sürecini yaşadıklarını ifade eden Bahçeli, "Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenlerin çalımını bozmak, yenilgi üstüne yenilgiyi tattırmak için milletimizle tek yürek oluyoruz. Müteyakkız bir siyasi tutumla müteselsil çalışmalarımızı yurdumuzun dört bir köşesine yaygınlaştırdık, buna da devam ediyoruz." dedi.

Ekim 2021'den bu yana yürüttükleri siyasi çalışmaları sıralayan Bahçeli, "Dostlarımızı sevindirdik, düşmanları üzdük. Durmayacağız, bundan sonra çok daha fazlasını yapacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonucun, büyük bir seferberlikle yürütülen fedakarlıkların, gece gündüz demeden harcanan emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, sokaklarda, meydanlarda, çarşılarda, tarlalarda, fabrikalarda dökülen alın terlerinin ve göz nurlarının muhterem eseri olacağını söyledi.

Bu süreçte emeği geçen tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Bahçeli, "Hepinizle iftihar ediyorum. Hepinizle birlikte yol yürümekten, mücadele etmekten kıvanç duyuyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Asla ve asla zayi olmayacak siyasal duruş ve kararlılığın ifadesidir ve MHP'lilerin ahlakına emanet edilmiştir. MHP ile Cumhur İttifakı'na verilecek her destek, Türkiye'yi kanatlandıracak ve milli hedeflere ulaşma azmini kamçılayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.