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MHP'li Aycan: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değil

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Kim ne derse desin seçim, takvime uygun olarak 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 16:29
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MHP'li Aycan: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değil

'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında MHP’li milletvekilleri Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Cumhur ittifakı olarak birçok başarılı çalışmaya imza attık. Milletin bağrından kopan Cumhur ittifakı ‘yapılmaz, yapılamaz’ denilen birçok çalışmaya imza attı. Karabağ'ın kurtarılması, Ayasofya'nın ibadete açılması bunların en büyük örneği. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Terörist sayısı 200'ün altına indi. Bugünün ekonomik sıkıntının farkındayız. Bir dönüşüm yaşıyoruz. Önerilerimizi sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz için ne gerekiyorsa onu söyleyen bir hareketiz. Şu an muhalefet erken seçim talebinde bulunuyor. Kim ne derse desin seçim, takvime uygun olarak 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.  

'MHP TAŞIN ALTINA GÖVDESİNİ KOYMUŞTUR'

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise, "15 Temmuz ile birlikte beka kavramı bir kez daha siyaset olgusunun önüne geçmiş, MHP bekayı baki kılmak için taşın altına gövdesini koymuştur. Cumhur ittifakı ile vücut bulmuş gönül birlikteliği gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında atılan siyasi adımlarla rehber olmuştur. Biz, Mustafa Kemal'in 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır', Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' sözlerini benimsemişiz ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'PROBLEMLERİ ÇÖZECEK CUMHUR İTTİFAKIDIR'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Biz, salonu dolduran sektör temsilcilerinin sorunlarının biliyor, görüyoruz. Bizler ülkemiz ve şehrimizdeki esnafın problemini biliyoruz. Bu problemleri çözecek Cumhur İttifakı’dır. Çeşitli algılarla sanki Türkiye başka bir yere gidiyor gibi ‘bir an önce erken seçim yapılsın’ diyen çığırtkan bir grup var. Defalarca sandık geldi. Meclis'te HDP'li bir vekil Kürdistan, Kürt illeri şeklinde açıklama yapıyorsa ve siz de buna ses çıkarmıyorsanız sizin ondan bir farkınız yoktur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPSefer AycanKahramanmaraşMilletvekili
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