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MHP'li Yalçın: 6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok

11 Kasım 2022 Cuma 15:56
MHP'li Yalçın: 6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok

ADIYAMAN -  MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok. İster uzlaşsınlar tek aday çıkarsınlar, isterse ayrı ayrı aday çıkarsınlar Cumhur ittifakı karşısında elde edecekleri bir başarı söz konusu değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. MHP il binasında partililerle bir araya gelen Yalçın, eylül ayından itibaren sahaya çıkarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugüne kadar 6 ilde büyük miting gerçekleştirdik. Bu mitinglerimizde cumhurbaşkanı adayımızın kim olduğunu ifade ediyoruz ve halkımızdan destek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Yalçın, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın başarılı olamayacağını söyledi, "6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok. İster uzlaşsınlar tek aday çıkarsınlar, isterse ayrı ayrı aday çıkarsınlar Cumhur ittifakı karşısında elde edecekleri bir başarı söz konusu değildir. Biz sahadayız, çalışıyoruz. Sahadan aldığımız bilgilere dayanarak bunları ifade ediyorum, ellerinden bir şey geleceği kanaatinde değiliz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6lı MasaSemih YalçınMHP
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