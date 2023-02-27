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MHP'nin "Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" çalışmalarına başladı

Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan kurul faaliyetlerini, "sağlık", "ekonomi", "afet ve kriz yönetimi", "çevre ve şehircilik", "hukuk" ve "sosyal bilimler" alanlarında oluşturduğu 6 komisyonla yürütecek.

27 Şubat 2023 Pazartesi 18:56
MHP'nin "Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" çalışmalarına başladı

Ankara

MHP'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturduğu "6 Şubat 2023 tarihli Yüzyılın Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" çalışmalarına başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin başkanlığında geçen hafta oluşturulan kurul, öncelikle hükümetin depremzedelerle ilgili atılması gereken adımlara ve yapılması gereken çalışmalarına katkıda bulunacak.

Bu kapsamda MYK üyeleri, akademisyen ve STK temsilcilerinin de içinde yer aldığı 6 komisyon kuruldu.

Psikoloji, sosyoloji ve eğitimi içeren "sosyal bilimler", iktisat, iş, istihdam, tarım ve hayvancılığı içeren "ekonomi", çevre, bölge ve şehir planlaması, imar planı, yapı denetimi, mühendislik, müteahhitlik inşaat çevre ve şehircilik, kırsal alan planlaması ve tarımsal faaliyetleri içeren "çevre ve şehircilik", sağlık konularıyla ilgili "sağlık", hukuki konularla ilgili "hukuk" ile "afet ve kriz yönetimi" başlıklı komisyonlar, sahadan gelen bilgileri günlük olarak değerlendirecek ve raporlaştıracak.

Hazırlanan raporlar, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sunulacak ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Yetkili kurumların çalışmalarına katkıda bulunacak

Kurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren MHP teşkilatları ve ülkü ocaklarının seferberlik ruhuyla depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini anımsatan Şahin, ardından "6 Şubat 2023 tarihli Yüzyılın Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" oluşturulduğunu kaydetti.

Şahin, kurulun depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ile başka illere göç eden vatandaşlara beslenme, barınma, eğitim, hukuk, sağlık, psikososyal destek konularında verilen hizmetlerin yerine getirilmesi ya da çözüm bulunmasına odaklanan yetkili kurumların çalışmalarına katkıda bulunacağını ifade etti.

Prof. Dr. Cengiz Şahin, bu amaçla faaliyetlerine başlayan kurulun, bugün toplanacağını ve sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPIncelemeDeprem Bölgesi
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