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Millet Partisi, "Millet İttifakı adının kullanılmaması" için YSK'ye itiraz etti

Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel, parti isimlerinin 6'lı masa tarafından ittifak ismi olarak kullanmasına ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yaptıklarını bildirdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 11:52
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Millet Partisi, "Millet İttifakı adının kullanılmaması" için YSK'ye itiraz etti

Ankara

Küçükgüzel, partililerle birlikte YSK Başkanlığına sundukları itiraz dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, "6'lı masanın ittifak adı Millet İttifakı olamaz. Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçimlere giriyor." ifadesini kullandı.
Millet İttifakı'nı oluşturan 6'lı masanın bu ismi benimsemesinin siyasi ahlaka sığmadığını ileri süren Küçükgüzel, şöyle devam etti:
"Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi'nin ön adı olan millet adını ittifakınızda ad olarak kullanıyorsunuz. Siz ad bulamadıysanız bize söyleseydiniz, biz size yakışan bir ad bulurduk. 6'lı masa kendine başka bir ad bulmalıdır. 6'lı masanın, Millet Partisi'nin adını ittifak olarak belirlemesi ahlaki, hukuki, yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır. Ayıptır, haksızdır. Kanunlara açıkça aykırıdır. Her partinin ön adları kendine özeldir."
Parti olarak düşüncelerini daha önce de kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Küçükgüzel, parti adlarını ittifak adı olarak kullanmaları halinde 6'lı masaya "gasp ittifakı" diye hitap etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.
Küçükgüzel, "Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'na 6'lı masanın ittifak adındaki millet ön adına itiraz başvurumuzu yapıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Millet İtifakıMillet PartisiYSK
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