"Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışlarına ilişkin, "Şimdi büyük eserlere nasıl çamur atabilirimin peşinden koşmaya çalışıyor. Millet meydanlarda haykırıyor, 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi.



AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından geçen hafta da Yeni Tokat Havalimanı'nın açıldığını anımsattı. Açılışlara ilişkin eleştirilere tepki gösteren Akbaşoğlu, "AK Parti iktidarları en doğru işi de yapsa 'alkışlamayız' anlayışı içindeki muhalefetten takdir beklemek mümkün değil. Son zamanlarda yap-işlet-devret ile ilgili çarpık, iftira ve yalana dayalı birtakım değerlendirmeler duyuyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde, başkan seçilmesi durumunda yap-işlet-devret modeli ile birçok eser kazandıracağını söylediğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Şimdi büyük eserlere nasıl çamur atabilirimin, peşinden koşmaya çalışıyor. Millet meydanlarda haykırıyor, 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor. En ufak tereddüt söz konusu değil" diye konuştu.



'TÜRKİYE İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ'



Akbaşoğlu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ilkesel bir duruş sergilediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu samimi, ilkeli, insancıl, barışa dönük ilkeli yaklaşım meyvelerini göstermiştir. Antalya Diplomasi Formunda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanımızın arabuluculuğunda bir araya gelerek meseleleri müzakere etmiştir. Bu samimi, ilkeli ve barışa dönük yaklaşım 2 ülke ve dünya halkları ve devletleri tarafından takdirle karşılanmış ve teşekkür edilmiştir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu süreçte barışla sonuçlanacak bir rol üstlendiğini kaydeden Akbaşoğlu, önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'de yapacağı görüşmeye dikkat çekti.



'KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYORSUNUZ'



Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün akşam bir araya geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"28 Şubat İttifakı yeniden bir araya geldi. Altının bomboş olduğu bir mutabakat metni sundu. 'Güçlendirilimiş Parlamenter Sistem' diye aylardır çalıştıkları metin bomboş çıktı, ancak ve ancak aldatmaya dönük ifadeler söz konusu. Sormuştuk, 'Cumhurbaşkanı seçimi nasıl olacak, partili mi olacak?' diye. Tartışmaların odağında cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu. 'Cumhurbaşkanını kim seçecek' sorusunu defaatle gündeme getirmiştik ama özellikle yazamadılar. Doğrudan millet seçmeye devam mı edecek, yoksa milletin elinden bu yetkiyi alıp parlamentoya mı seçtireceksiniz? Niye yazmadınız, bunu niye boşlukta bıraktınız altınız birden. Çünkü, samimi değilsiniz ama hesaplarınızın altı boş. Çünkü, millet gerçeği görüyor. Ne sözlü ne de yazılı olarak bunu ortaya koymaktan çekiniyorsunuz. Bu son, HDP'nin göbeğinde olduğu ittifakın basın açıklamasına bakarsanız evlere şenlik. Birbirinden kopuk, alelacele kaleme alınmış, özensiz dille ortaya konulmuş 'dostlar alışverişte görsün' kabilinden bir toplantı çıkışıyla kamuoyunu meşgul ediyorsunuz."



'BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZAN GENEL BAŞKANLAR VAR'



Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 6 siyasi partinin açıkladığı ortak bildiriye ilişkin söylediği "Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla" ifadeleriyle ilgili de şunları söyledi:



"Büyükelçilerle mekik diplomasi içerisinde olan genel başkanlar var. Bu konuda büyükelçilere mektup yazan genel başkanlar var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' propagandaları çerçevesinde sıraya girip bu işi engelleme noktasında İmamoğlu öncülük yapmıştı. Sonrasında Kılıçdaroğlu mektup yazarak 'Kanal İstanbul'u engelleyelim' taahhüdünü ortaya koydu"



Akbaşoğlu ayrıca, "Erbakan hepimizin hocasıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da beraber yol yürümüştür. Çeşitli şekilde, 'şu şunun peşine takıldı' gibi söylemler var. Kim kimin peşine takıldı millet takdir edecektir. Bizim yolumuz milli ve yerli yoldur. Bu yoldan sapmadık, sapmayacağız da" dedi.