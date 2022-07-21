Milleti üreten bir hale getirmek zorundayız

ANKARA (DHA)

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, rasyonel yaklaşımla akılla, irfanla, izanla, gerçeklerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Geleceği belirsiz bir ülke konumunda olunduğunu ifade eden Çayır, “Vatandaşlarımızda aynı düşüncedeler. ‘Yarın ne olacak, 1 ay sonra ne olacak, 1 yıl sonra ne olacak’ bununla ilgili hiç kimsenin öngörüsü yok. Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Bunun için de Milli Yol Partisi yola çıkarken bu millete gerçek anlamda sistemi değiştirecek 3 tane ana sütun üzerine sistem inşa edeceğimizi söyledik. Adalet yoksa üretim, insanlık, hayat yoktur. Liyakat yoksa siz üretim yapamazsınız. Hayatı güzelleştiremezsiniz, mutlu olamazsınız. Eğer bir yerde borç ekonomisine dayalı bir sistem yerine üretim ekonomisi gerçekleştirilmezse gelecek, istikbale dönük hayaliniz yoktur. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Yeni bir şey söyleyen yok. Biz yeni şeyler söylüyoruz. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz” diye konuştu.