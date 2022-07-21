Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.524,39
ALTIN
971,42
DOLAR
17,71
STERLİN
21,16
EURO
18,06
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
100 kaymakam adayı alınacak
100 kaymakam adayı alınacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...

Milleti üreten bir hale getirmek zorundayız

Remzi Çayır: Milleti üreten, hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:44
Milleti üreten bir hale getirmek zorundayız

ANKARA (DHA)

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, rasyonel yaklaşımla akılla, irfanla, izanla, gerçeklerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Geleceği belirsiz bir ülke konumunda olunduğunu ifade eden Çayır, “Vatandaşlarımızda aynı düşüncedeler. ‘Yarın ne olacak, 1 ay sonra ne olacak, 1 yıl sonra ne olacak’ bununla ilgili hiç kimsenin öngörüsü yok. Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Bunun için de Milli Yol Partisi yola çıkarken bu millete gerçek anlamda sistemi değiştirecek 3 tane ana sütun üzerine sistem inşa edeceğimizi söyledik. Adalet yoksa üretim, insanlık, hayat yoktur. Liyakat yoksa siz üretim yapamazsınız. Hayatı güzelleştiremezsiniz, mutlu olamazsınız. Eğer bir yerde borç ekonomisine dayalı bir sistem yerine üretim ekonomisi gerçekleştirilmezse gelecek, istikbale dönük hayaliniz yoktur. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Yeni bir şey söyleyen yok. Biz yeni şeyler söylüyoruz. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz” diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MilletRemzi ÇayırMilli Yol Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: Doğu Akdeniz’de hakkımızı savunuyoruz
Oktay: Doğu Akdeniz’de hakkımızı savunuyoruz
TBMM Başkanı Şentop'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü mesajı
CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı
CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans